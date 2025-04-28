Юлия Панина: «Рассматривала ТЕХНОНИКОЛЬ как «перевалочный пункт». Но оказалось, что это работа мечты»

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info продолжает проект «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info публикует серию интервью с яркими представителями рязанских предприятий ТЕХНОНИКОЛЬ. Прошедшие серьёзный карьерный путь от обычных рабочих до руководителей, герои наших материалов доказывают: технические профессии и работа в компании — это перспективы и множество возможностей для самореализации.

Юлия Панина, технический маркетолог компании ТЕХНОНИКОЛЬ, — героиня нашей новой беседы. Поговорили о её пути в компании, о задачах, которые стоят перед ней, и, конечно, о мечтах и планах.

— Юлия, расскажите, как вы попали в компанию ТЕХНОНИКОЛЬ.

— Самым простым способом — нашла вакансию через сервис поиска работы, меня пригласили на собеседование. После успешного собеседования я заняла должность секретаря-переводчика. Тогда как раз устанавливали новую итальянскую производственную линию на заводе ПИР, и нужен был человек, который будет взаимодействовать с поставщиками и вести документооборот.

У меня как раз было подходящее профильное языковое образование. Получила я его в РГУ имени С. А. Есенина. Изучала английский и немецкий языки, плюсом – добавилась квалификация переводчика в сфере профессиональных коммуникаций. Дело в том, что в Рязани по моему профилю вакансий было немного, и в основном они были связаны с преподаванием. А мне хотелось попробовать себя в чем-то другом. В чем-то, где было бы много активности, движения, где я могла бы применить свои способности к коммуникации на все 100%. В итоге такую возможность дала мне компания ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Причём изначально эту работу я рассматривала как некий «перевалочный пункт», потому что на горизонте маячил переезд в другой город. Но всё поменялось, и вот уже 8 лет я здесь. И ни о чём не жалею»

— В ТЕХОНИКОЛЬ за 8 лет вы прошли интересный путь, сменили несколько специализаций…

— Да, это так. Сначала была секретарём-переводчиком, затем перешла в закупки импортного сырья, следом – в маркетинг. Сейчас я технический маркетолог. Технический маркетинг – это презентация технических свойств продукта через инструменты маркетинга. Если говорить проще, то это необходимость объяснить сложные цифры, показатели и процессы простыми словами, чтобы люди их поняли. Поэтому сейчас я провожу экскурсии по заводам нашего подразделения, планирую обучения наших подрядчиков и партнеров, консультирую клиентов и участвую во многих мероприятиях, где мы презентуем компанию и выпускаемую продукцию.

Помню, когда заступила на эту должность, адаптационный срок был сравнительно небольшой. Требовалось быстро приступить к выполнению задач. И я решила для себя, что нужно лично включиться в производственные процессы, о которых мне предстоит рассказывать. Я приходила непосредственно на производство, общалась с сотрудниками, внимательно за ними следила. Причём это были самые разные сотрудники – от стажёра-оператора до операционного директора. Я просила каждого рассказать о своей работе, о том, какой вклад они вносят, о том, чем они занимаются целыми днями, о том, как проходят процессы на их участках.

«Сейчас моя работа завязана на общении с людьми. Мы шутим, что моя задача – целый день с кем-то разговаривать и иногда делать паузу на тишину»

— Получается, вы – живой пример, как внутри компании ТЕХНОНИКОЛЬ можно кардинально сменить направление деятельности, пробовать себя в новых задачах?

— Да, я несколько раз полностью меняла сферу деятельности уже внутри компании. Рада, что такая возможность есть. Поэтому хочу дать читателям совет: никогда не бойтесь, что, отучившись на бухгалтера, вы всю жизнь будете только бухгалтером. В жизни – множество возможностей всё поменять, – и ими нужно пользоваться, если есть запрос на изменения.

— А наставники в компании у вас были? Или всё приходилось постигать самостоятельно?

— Моими наставниками были мои руководители. Но важно отметить, что мы работаем в компании, которая является лидером рынка. Здесь в принципе нет протоптанных путей, «проторенных дорожек» к решению задач. Каждый ищет свой собственный путь, и важно не только пользоваться опытом и знанием наставников, но уметь оперативно изменяться, придумывать и модернизировать свои подходы. Работа в динамично развивающемся коллективе требует очень высокого уровня самостоятельности и готовности принимать решения.

— Часто ли приходится решать нестандартные задачи?

— Эта работа – и есть большой поток нестандартных задач, и мне это нравится! Мой рабочий день не расписан по минутам. Работать с людьми – это всегда довольно сложно с точки зрения планирования. И каждый мой день – это действительно что-то новое. Никогда не знаешь, что ждет тебя после обеда (улыбается).

— А какие ещё бывают сложности, кроме специфического тайм-менеджмента?

— Пожалуй, самое сложное здесь – всегда находиться в форме. Работа с людьми подразумевает, что ты всегда должен быть здоров, весел, заряжен, замотивирован. Мы показываем нашим гостям производство, и это для них уникальный опыт. Поездка точно должна запомниться, произвести впечатление. И многое здесь зависит от меня, от первого впечатления от встречи, от подачи…

«Свои личные переживания всегда нужно оставить за бортом, потому что ты находишься в роли человека принимающего. Профессионализм должен проявляться в каждой мелочи»

— Как много людей посещают ваши предприятия?

— До двух тысяч человек в год. Промышленный туризм внутри компании направлен на поддержку продаж, поэтому наши экскурсии носят скорее, не общеобразовательный характер. Мы работаем с профессионалами, и это возможность показать клиентам новые продукты, новые решения, что-то протестировать прямо на их глазах.

— А школьникам, студентам показываете производство?

— Да, на экскурсиях у нас бывают будущие строители, архитекторы, проектировщики. И здесь у них развеивается миф о том, что производство – это какой-нибудь старый ангар, старое оборудование. После знакомства с новым современным производством в их глазах я вижу восхищение.

— Для вас ТЕХНОНИКОЛЬ – это…

— Это люди, это работа в команде. Это ощущение причастности к большому делу. Это потрясающее удовольствие от синергии, когда большое количество людей работают над одним проектом, и каждый вносит свой вклад, используя свои сильные стороны.

«ТЕХНОНИКОЛЬ – это удовольствие от общения с хорошими людьми»

— Юлия, кем видите себя лет так через 5? С какими успехами, задачами хотели бы подойти к этой отметке?

— Безусловно, хочется преодолеть этот отрезок времени в компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Планирую быть причастной к открытию новых проектов и развитию новых продуктов!

— У вас есть возможность обратиться к молодым людям, возможно, будущим соискателям вакансий компании. Что бы вы посоветовали тем, кто только на старте своего карьерного пути?

— Главное – это искать своё. Мир сейчас большой, он перенасыщен информацией, и нужно обязательно искать то, что важно для тебя.

«Жизнь может переворачиваться тысячу раз. И невозможно осознать сразу, в чём твоё истинное призвание. Возможно, оно состоит в том, чтобы строить огромные города, чтобы писать картины маслом, чтобы налаживать производство. Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь»

— И для этого не обязательно ехать в другой город?

— Мой опыт и опыт моих коллег подсказывает, что развиваться в Рязани можно. Здесь, наверное, вопрос в том, какую компанию для своего развития вы выберете. В этом плане ТЕХНОНИКОЛЬ – большая международная компания с масштабным представительством в нашем городе. Здесь есть возможность расти не только вертикально, но и горизонтально, открывая всё новые навыки. Пробуйте, экспериментируйте. Дерзайте!