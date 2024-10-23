Дмитрий Блинов: «В нашей компании здоровые правила игры, рабочая атмосфера и открытые люди»

Дмитрий Блинов — человек, выросший среди людей с техническим образованием. Закончив школу, он, как отец, мать и брат, выбрал технический вуз. Уже 12 лет Дмитрий работает в компании ТЕХНОНИКОЛЬ. За это время он прошёл путь от инженера автоматизации до руководителя технической службы.

В рамках проекта «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области» Дмитрий Блинов рассказал корреспонденту 7info, почему ТЕХНОНИКОЛЬ — это та самая команда, в которой ему не наскучило играть, в которой он видит множество перспектив для себя и других.

— Вы, ваш брат и ваши родители — представители технических направлений. Как сложился ваш выбор? Вас наставляли родители?

Да, рос я в технической среде, но на выбор профессии, кроме близких, повлияли мои личные интересы. Когда я учился в школе, активно в учебный процесс и в другие сферы начали внедрять информационные технологии. У многих появлялись дома компьютеры и ноутбуки. Тогда и зародился интерес ко всему инженерному, что в итоге стало моим призванием.

На выбор моей профессии повлияла коллаборация личных интересов и стиля жизни семьи.

— В советское время технические специальности считались престижными, но потом настал период, когда они стали «немодными». Сейчас, работая на заводе, можно ли достойно содержать семью?

— Да, и очень достойно можно содержать семью, будучи сотрудником завода ТЕХНОНИКОЛЬ. В нашей компании у людей большие возможности для развития и заработка. Важно не проходить мимо всех этих возможностей, учиться новому, применять плоды обучения на практике и продвигать собственные инициативы.

— В начале 2024 года вы отметили 12 лет работы в компании. Есть теория, что для профессионального и личностного развития людям желательно менять работу каждые семьи лет. Не возникало ли у вас такого желания?

— За эти 12 лет мне посчастливилось поменять несколько должностей, попробовать себя в различных направлениях, внедриться в проектную и международную деятельность. Теперь я возглавляю техническую службу, в которую входит более 10 заводов. Эти 12 лет пролетели, с одной стороны, очень быстро, а с другой стороны, они принесли в мою жизнь колоссальные позитивные изменения.

Ни о чём не жалею, считаю, что время было прожито не зря. Результаты, которых мы достигли с коллегами, показывают, что двигаемся мы в правильном направлении.

— У вас серьёзная должность, много задач… Как проходит ваш стандартный рабочий день?

— Каждый мой рабочий день не похож на предыдущий. И хочется отметить, что работа на заводе – это не монотонная деятельность, от которой человек быстро устаёт. Завод — большая команда, можно сказать, большая семья, где у каждого своя роль и своя ответственность.

— Предполагает ли ваша работа оставаться «после работы», или у вас чёткий график?

— Да, если результат требует больше времени и усилий вне рабочего времени, то конечно остаюсь с командой и работаем. Также часто нахожусь в командировках. Всё потому, что наша компания очень динамично развивается. Строятся новые заводы, новые линии, происходит модернизация оборудования, увеличивается производительность. Это требует большой отдачи!

— Семья относится к такому графику с пониманием?

— Семья поддерживает, чему я очень благодарен.

— Есть статистика, что люди в современном мире стали больше времени уделять работе. У наших родителей всё было более регламентировано. Как вы считаете?

— С одной стороны соглашусь, но с другой, вспоминаю, что мой отец тоже много времени проводил на работе, потому что ему было интересно. Он хотел добиться поставленных целей и сделал на предприятии отличную карьеру. На мой взгляд, если хочешь добиться достойного результата и при этом постоянно развиваться, то всегда надо немного больше, чем просто отрабатывать свои рабочие часы.

— На какие компетенции вы смотрите при трудоустройстве на работу потенциальных соискателей?

— Если мы говорим о выпускниках вузов, то для меня важно то, как человек подходит к решению задач. С потенциальными сотрудниками я провожу собеседования, интересуюсь их хобби и жизненными приоритетами. Конечно же, даю тестовое задание. Затем смотрю, как человек подходит к его выполнению. Задаёт ли уточняющие вопросы. Пытается ли досконально понять, что от него требуется.

Личная практика показывает, что на собеседовании подавляющее число кандидатов выражают готовность попробовать выполнить тестовое задание. Вот только до итогового результата доходят единицы. На этом этапе как раз можно определить, готов ли человек браться за непростые вопросы, погружаться в тематику и предлагать идеи. От не вовлечённого человека трудно ждать высоких результатов. Поэтому этот этап отбора очень важен для меня как для руководителя.

— Наш проект называется «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». Здесь, в компании, вы чувствуете связь с Рязанью?

— Для меня Рязань — это мои корни и малая родина. Здесь я родился, рос и живу сейчас вместе со своей семьей. Более того, наша компания представлена очень широко именно в Рязани. Здесь есть производства почти по всем её направлениям. Радостно, что в родном городе мне удалось устроиться в большую динамично развивающуюся компанию.

— Почему ТЕХНОНИКОЛЬ — это та команда, в которой вам не наскучило «играть» уже 12 лет?

— Я думаю, что важную роль играет состав этой команды. Они — профессионалы! В нашей компании здоровые правила игры, здоровая атмосфера, открытые люди и всё честно! Если человек готов развиваться, учиться, стремиться перебарывать свои слабости и идет вперед, то перед ним будут открыты все дороги для дальнейшего развития.

ТЕХНОНИКОЛЬ для меня на сегодня это уже 12 лет жизни, это возможности, это школа, это друзья, это мои товарищи, это те вызовы, которые приходиться регулярно преодолевать.