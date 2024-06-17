Татьяна Бертова: «Руководитель — это сенсей с сотрудниками и межкультурный коммуникатор с подрядчиками и клиентами»

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info дала старт проекту «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info публикует серию интервью с яркими представителями рязанских предприятий ТЕХНОНИКОЛЬ. Прошедшие серьёзный карьерный путь от обычных рабочих до руководителей, герои наших материалов доказывают: технические профессии и работа в компании — это перспективы и множество возможностей для самореализации.

Сегодня наш собеседник — Татьяна Бертова, директор по логистике направления «Минеральная изоляция» и руководитель комитета по бережливому производству компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

— Вы получили высшее образование в двух вузах Рязани, остались работать в нашем регионе и сделали серьёзную карьеру. Как ваше образование повлияло на это?

— Моё первое образование связано с педагогической, а второе — с экономической деятельностью. Это два важных момента, которые помогли мне работать с расчётом экономических показателей и расти с точки зрения руководства и улучшения бизнес-процессов.

Преподавание меня до сих пор не отпускает. У нас в компании принято считать, что руководитель — это сенсей. Человек, который не указывает направление движения, а развивает своих сотрудников. С этой точки зрения очень важно было иметь преподавательскую компетенцию. Я активно вовлечена в проведение различных обучающих мероприятий. Это могут быть как лекционные семинары, так и обучение действиям. Когда руководитель выступает в роли наставника при реализации проекта.

В нашей компании есть всё, чтобы обрасти теми компетенциями, которые позволят быть как успешным специалистом в своей сфере, так и профессиональным руководителем.

— Какие сложности возникали в первые годы в ТЕХНОНИКОЛЬ?

— Сложности, несомненно, были. Мы работали с 7 утра до 11 ночи. Очень часто в выходные. Мне, как человеку работающему до прихода в компанию в торговых предприятиях, с сервисом было просто, а технология производства была новой для меня сферой деятельности. Нужно было много нового изучать. Но благодаря наставникам и замечательной команде это время я прожила активно, в драйве, не замечая усталости.

— А кто был вашим наставником в компании?

— Первым наставником на производстве был Александр Викторович Завьялов — директор завода «Шинглас» на тот момент. Потом он долгое время работал директором на заводе «Технофлекс». Это производственник с большой буквы, мой учитель, талантливый управленец, хозяйственник, и ему большая благодарность.

На моём пути было много потрясающих людей. Сергей Анатольевич Колесников и Игорь Владимирович Рыбаков тоже мои наставники. Много знаний в вопросах организации производства, повышения производительности труда я получила от них. И, конечно, для региона большая удача, что такое производство, как ТЕХНОНИКОЛЬ, находится в Рязани. Это реальный шанс карьерного роста для таких людей, как я.

Рязань меня не отпускает. Здесь очень много возможностей для развития любых компетенций, чтобы сделать регион ещё эффективнее.

— Какое внимание лично вы, как руководитель направления, уделяете сохранению и развитию традиций компании, корпоративной культуре?

— Во-первых, я стараюсь принимать участие во всех спортивных мероприятиях компании. Далее, важный вопрос безопасности производства. Это для каждого сотрудника ТЕХНОНИКОЛЬ не просто меморандум, это образ жизни. Я ни при каких обстоятельствах не позволю себе появиться на производстве без спецодежды. У меня везде с собой «дежурный» чемоданчик, в котором полный набор необходимых атрибутов.

Мы в компании большое значение уделяем командообразующим мероприятиям. Есть интересные культурные события, коллективные посещения выставок, в том числе за рубежом. Общение в неформальной обстановке очень важно для укрепления корпоративной культуры.

— Татьяна, как бы вы охарактеризовали специалиста, который работает в логистической сфере, какими компетенциями он должен обладать в первую очередь? И где этому учат?

— На самом деле для этого есть специализированное образование. Например, московский МАДИ. Я получила логистическое образование в Рязанском радиотехническом университете на экономическом факультете. А далее курсы повышения квалификации и, конечно, опыт работы в компании.

По поводу компетенций. Специалист логистической сферы должен быть коммуникабельным, открытым, креативным. Обладать гибким умом, быть способным принять правильное решение в зависимости от поставленной задачи. Мои коллеги — специалисты с очень нестандартным мышлением, которые генерируют самые смелые идеи и реализуют их в программах улучшения. Меня окружают люди с проактивной позицией. Мы не дожидаемся, когда что-то произойдёт, мы ищем возможности для того, чтобы предугадать риски и предпринять необходимые действия. А если уж что-то случается, то вся команда вовлечена в процесс в любое время дня и ночи. Мы часто употребляем выражение «семья ТЕХНОНИКОЛЬ». Каждый сотрудник знает, что если он окажется в городе и стране, где есть наше представительство, то, безусловно, коллеги помогут решить любую, даже личную проблему.

— Бережливое производство — родная для вас сфера. Вопрос от человека, который не имеет опыта работы на производстве. Что же удаётся сберечь благодаря реализации этого проекта?

— Бережливый, в переводе с английского — поджарый, в хорошей спортивной форме. Оно означает, что это производство без потерь. Основной принцип — сокращение затрат ровно на те операции, которые не добавляют ценности для клиента в процессе производства. Это излишняя обработка, транспортировка, лишние движения операторов, время ожидания. Как делать качество с первого раза и избежать брака в производстве. На эти моменты и нацелена наша работа.

— Технологии, связанные с цифровизацией, автоматизацией процессов в логистической сфере, уже активно применяются? Назовите, пожалуйста, самый яркий пример, когда цифровизация серьёзно помогла вам и вашим коллегам?

— Это экосистема «ТЕХНОНИКОЛЬ». Сервис, который был самым первым, разработан в рамках этой системы, «Активный сотрудник» «ТЕХНОНИКОЛЬ». Там оцифрован весь процесс работы с улучшением. Если раньше не только на нашем предприятии, но и на других в цехах и отделах были развешаны информационные доски со специальным ящиком, куда сотрудники могли поместить любое предложение, оформленное на бумажном носителе, касаемо улучшения производственных процессов. Процесс коммуникации был весьма долгим и сложным. Предложение обрабатывал агент перемен, который не всегда мог понять замысел до конца. Графики инициатора предложения и агента могли не совпадать. Сейчас же на любом мобильном девайсе в свободное время можно написать предложение по улучшению, и это очень эффективная история.

— Вместе с соавторами вы написали книгу «Эффективное производство в России? Да!». Насколько известно, она была написана до активного введения санкций. Сейчас эффективное производство в России — да?

— Да! Только да. Мы абсолютно уверены, что сейчас как никогда мы шагнули в эру импортозамещения. У нас много талантливых людей, предприятий, и тренд на замещение каких-то зарубежных сырьевых компонентов российскими компаниями-поставщиками с каждым годом набирает обороты.

— Как вы считаете, в связи с активным развитием автоматизации важных производственных процессов значение человека на производстве уменьшится?

— Я абсолютно уверена, что только возрастёт. Только человеку нужно будет обладать большим количеством компетенций. Мы уже сейчас видим, что рутинных операций на нашем производстве осталось очень мало. В основном их выполняют роботы, а человек занимается интеллектуальными процессами управления этих систем. И для того чтобы ими, с одной стороны, грамотно управлять, с другой — поддерживать в рабочем состоянии, нужна определённая квалификация. Поэтому человек — это навсегда!

— Что для Вас ТЕХНОНИКОЛЬ?

— Я очень патриотичный человек и считаю, что где родился, там и пригодился. И хотя я задействована в процессах на корпоративном уровне ТЕХНОНИКОЛЬ, Рязань меня не отпускает. Здесь очень много возможностей для развития любых компетенций, чтобы сделать регион ещё эффективнее. Для меня ТЕХНОНИКОЛЬ — это семья, люди с проактивной жизненной позицией, которые не ищут причину, чтобы не делать, а всегда находят возможности, чтобы реализовать то или иное решение.