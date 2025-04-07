Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info продолжает проект «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info рассказывает об интересных людях, работающих на рязанских предприятиях компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Прошедшие серьёзный карьерный путь от обычных рабочих до руководителей, герои наших материалов доказывают: технические профессии и работа в компании — это перспективы и множество возможностей для самореализации.

Руслан Кобозев, технический директор направления «Нетканые материалы» подразделения «Битумные материалы и гранулы» ТЕХНОНИКОЛЬ, в компании трудится уже 6 лет. За эти годы ему удалось дойти до руководящей должности, сплотить вокруг себя команду мечты и с этой командой успешно реализовать несколько крупных проектов.

— Руслан, знакомясь с вашей биографией, наша редакция обратила внимание на крайне неожиданный поворот: вы закончили военный вуз, но работаете в сфере строительства. Как так получилось?

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— Как я попал в сферу строительства? Однажды я построил дом своими руками… (улыбается). Кроме шуток, когда я строил дом, процедура строительства меня серьёзно затянула. Затем это переросло в жизненное увлечение, затем — в профессию. Теперь я занимаюсь производством строительных материалов и разрабатываю новые технологии строительства в компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Первый мой вуз, действительно, со строительной профессией никак не связан. Я закончил рязанское училище ВДВ. Пошёл туда с друзьями поступать за компанию. Они не поступили, а я поступил! Обучаясь в РВВДКУ, параллельно прошёл обучение по гражданской специальности «экономика и право». Спустя некоторое время я устроился работать в крупную нефтеперерабатывающую компанию в Рязани, во время работы там отучился по направлению химических технологий в строительном вузе. Кстати, сейчас понимаю, что этот диплом мне помогает в моей нынешней деятельности. Всё-таки производство любого строительного материала тесно связано с химическими процессами.

— У вас очень серьёзная образовательная база. С такой мощной разносторонней подготовкой не возникали мысли о том, что в Рязани вам тесно и хочется поехать поработать куда-нибудь ещё?

— Кстати, такой период в моей жизни был. И речь идёт вовсе не о мыслях о переезде, а о реальных поездках по разным городам и даже о жизни там. Нет такого офицера, который всегда служит на одном месте. И в процессе обучения в военном вузе, и уже после его окончания в период офицерской службы я много где побывал.

«У всех регионов, конечно, есть свои достоинства. Но я очень люблю природу и атмосферу родного края. Поэтому решил остаться именно в Рязани. Тем более, здесь у меня всё складывается с работой.»

— Расскажите подробнее, что привело вас в ТЕХНОНИКОЛЬ.

— Стечение обстоятельств. Моя супруга работает в компании ТЕХНОНИКОЛЬ, она много рассказывала мне о ней. Я особо не углублялся, потому как до некоторого момента заинтересован сменой работы не был. Когда я начал строить дом, стал активно постигать вопросы производства и использования стройматериалов. И как раз в этот момент жена мне напомнила, что ТЕХНОНИКОЛЬ специализируется на интересном мне направлении. В итоге я посмотрел предложения работы от компании, заметил вакансию технического специалиста, откликнулся, прошёл собеседование. И вот я оказался здесь.

«Важным, конечно, является и то, что захотелось попасть туда, где возможно карьерное развитие, где ты не будешь стоять на одном месте. Прошлое место работы таких перспектив мне не давало. Зато ТЕХНОНИКОЛЬ помог воплотить желания в реальность.»

— И теперь вы технический директор целого направления. Наверное, у вас много разных проектов, новых сложных задач…

— Задач даже не просто много, задач мегамного. Но они очень разносторонние. Связаны и со строительством, и с производством, и с наукой. Эта многозадачность меня подпитывает, подогревает интерес.

«Всё, что я искал, я нашёл на этой работе».

Свою внутреннюю потребность в обучении и продвижении вперёд здесь я полноценно удовлетворяю. Находясь в должности руководителя, ты не имеешь права останавливаться. Иначе ты проиграл. Так что работаем, двигаем этот многотонный локомотив вперёд!

— Если поразмышлять о ваших недавних проектах, чем особенно гордитесь?

— Из последнего — это запуск в начале прошлого года новой линии производства геотекстиля. Проект долгий, проект сложный и, к моей большой радости, проект, воплощённый в жизнь. Создана длинная цепочка производства. Наверное, это самый масштабный, самый интересный проект, который у меня был. Пока (улыбается).

— Кроме контроля за реализацией таких крупных задач, какие ещё обязанности на вас возложены?

— Самое главное — это организация взаимодействия целого ряда бизнес-структур. К техническому директору стекается вся информация о закупках, продажах, исследованиях, работе производственных площадок. Прорабатываются вопросы не только выпуска продукта, но и его продвижения на рынке. Ещё мне важно выстраивать взаимодействие с различными организациями и научно-исследовательскими институтами.

— Да, действительно масштабно. В таких динамичных условиях как удаётся мотивировать команду на результат?

— О мотивации вот что скажу: есть такие люди, которым мотивация не нужна. В свою команду нужно искать именно таких людей. И да, в моей команде сейчас как раз такие люди.

«Мотивация заключается не в том, чтобы со сцены декламировать речи о светлом будущем и прекрасных результатах. Настоящая мотивация для сотрудника рождается в процессе работы над ошибками. Я лучше покажу человеку на деле момент, в котором он „проседает“. Это его зацепит, он захочет это исправить. Если мотивация, то только такая».

— И всё же лично вам приходится контролировать огромное количество процессов. Как ничего не упустить?

— Представьте, что вся цепочка событий — это поезд, каждый вагон — этап, места — задачи, которые нужно решить. Так вот, из вагона в вагон я не прыгаю. Плавно перехожу от одного к другому.

— Наверное, вам часто приходится проводить собеседования с соискателями. На что обращаете внимание, чтобы понять, что человек вам подходит?

— Никогда не провожу собеседования по единому шаблону. Увожу кандидата на нужную для меня тему и наблюдаю, как человек размышляет. Обращаю также внимание, технический склад ума у человека или нет. Тут даже техническое образование не столь важно — важен именно технический склад ума.

«Не считаю, что образование — ключ к быстрому карьерному росту и безусловный залог успеха. Образование — лишь дополнительный механизм, который помогает в профессиональной деятельности. Намного важнее умение мыслить масштабно».

— Выпускников рязанских вузов ждёте к себе на работу? Что для вас в них самое главное?

— Конечно, главное — увлечённость, любовь к работе. Работа должна воодушевлять!