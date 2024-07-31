Павел Осин: «Главное, чтобы работа приносила удовольствие. Всё остальное построится само»

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info продолжает проект «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info рассказывает об интересных людях, работающих на рязанских предприятиях компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Прошедшие серьёзный путь от обычных рабочих до руководителей, герои наших материалов доказывают: технические профессии и работа в компании — это перспективы и множество возможностей для самореализации.

Павел Осин работает в компании ТЕХНОНИКОЛЬ с 2006 года. Свою карьеру он начинал в должности слесаря и дошёл до руководящей позиции. О том, что для Павла значит его работа и родной город Рязань, как ему удаётся выстраивать производственные процессы и рабочие коммуникации, он рассказал корреспонденту 7info.

— Как начался ваш профессиональный путь и как вы его связали с компанией?

В 2006 году я попал на собеседование к человеку, который сыграл важную роль в моей судьбе, — Александру Викторовичу Завьялову. Он взял меня на работу, и буквально на следующий день после собеседования началась моя карьера в ТЕХНОНИКОЛЬ. За эти годы много всего было: повышения, смены должностей, переезд в Ульяновск и возвращение в Рязань. Всё вернулось на круги своя!

— Как в компании ТЕХНОНИКОЛЬ устроен переход от одной должности к другой? Есть какой-то квалификационный экзамен, который приходится сдавать?

Экзамены сдавать не приходится. Здесь всё устроено не как в институте. Перед повышением приходится проходить собеседование. Но даже не это главное, главное — хорошо выполнять свою работу, чтобы тебе доверили новые задачи.

— А для того, чтобы стать директором, что нужно сделать?

Ответ такой же: хорошо выполнять свою работу.

— Есть ли такие компетенции, которыми должен обладать и директор, и подчинённый?

Работа должна приносить удовольствие. А всё остальное построится само.

— Много ли вы времени уделяете коммуникациям с сотрудниками, важны ли для вас не только их профессиональные, но и личные качества?

Мы много времени уделяем друг другу на работе. Часто проводим рабочие встречи, на которых мои сотрудники не отчитываются передо мной, а общаются друг с другом. Это помогает быть в курсе происходящего на предприятии, узнавать о проблемах и оперативно находить пути их решения.

— А сколько у вас подчинённых?

Порядка ста человек.

— Какие продукты производит ваше предприятие, есть ли новые проекты, которые начали развиваться совсем недавно?

Наш продукт — экструзионный пенополистирол, его применяют в создании фундаментов кровли. Конечно же, есть новые продукты, новые проекты.

За последние 5 лет наше производство прошло путь серьёзной модернизации, по итогу которой мы получили возможность на тех же мощностях производить больший объём продукции с меньшими затратами. Это один из наших успехов!

— Ваши потребители здесь, в Рязани, или в разных регионах страны?

В разных, в основном это центральные регионы страны.

— Для вас, как для руководителя, есть идеалы, образцы, которым хотелось соответствовать? Может быть, это люди, с которыми вы работали?

Наверное, мой идеал — тот, кто начинал воспитывать и обучал. Я уже говорил об этом человеке. Это Александр Викторович Завьялов! Сейчас этот человек не работает на производстве, но всегда готов поделиться важным советом.

— Поддерживаете с ним связь?

Регулярно созваниваемся, часто видимся. Я далеко не единственный в ТЕХНОНИКОЛЬ, кого он воспитал, можно сказать, вырастил. Да, у нас меняются технологии производства, но его опыт, который складывался десятилетиями, помогает в любой ситуации.

— Сейчас происходит автоматизация процессов. Говорят, существует большой риск, что люди на производстве потеряют значение…

Люди будут нужны всегда, потому что люди — это жизнь, это развитие. Мы можем долго говорить об автоматизации и цифровизации. Но люди незаменимы.

Во главе угла всегда будет стоять человек.

— Когда перед вами оказывается молодой, ещё неопытный соискатель работы, на какие его качества вы обратите внимание в первую очередь?

Завышенных требований у нас нет. Мы приветствуем всех, у кого есть желание работать и развиваться. В нашей компании абсолютно для всех открыты двери. И каждый может вырасти до серьёзных руководящих должностей!

— В Рязани довольно крупное производство ТЕХНОНИКОЛЬ. Вы чувствуете неразрывную связь с городом?

Да, однозначно чувствую, потому что здесь я родился и учился. Когда появилась возможность, я вернулся домой, в Рязань.

— Продолжите фразу: ТЕХНОНИКОЛЬ для меня — это…

— Это второй дом, это место, которое дало мне возможность вырасти, возможность получить огромный опыт.