7info продолжает рассказывать об интересных людях, работающих в компании ТЕХНОНИКОЛЬ. На этот раз нашим собеседником стал Алексей Охотников, главный инженер рязанского завода «Лоджикруф» направления «Полимерные мембраны и PIR».

— Как вы попали в ТЕХНОНИКОЛЬ?

— Я пришёл в компанию в 2010 году после службы в армии.

Хотелось начать работать на большом предприятии. Составил список и начал ходить по собеседованиям. В ТЕХНОНИКОЛЬ предложили позицию оператора, так как на тот момент не было свободных ИТР-вакансий. Я согласился.

— Вы прошли достаточно серьёзный производственный путь. Как помогли в этом полученные в университете знания?

— Высшее образование даёт основу, платформу. Учит нестандартно мыслить, смотреть на проблемы с разных сторон, анализировать полученную информацию. Этот комплекс полученных знаний помогает мне сегодня принимать оперативные и взвешенные решения.

— Что производит ваше предприятие? В чём уникальность продукции?

— Завод «Лоджикруф», входящий в корпорацию ТЕХНОНИКОЛЬ, занимается производством гидроизоляционных ПВХ-мембран, которые применяются при строительстве любого масштаба: от плоских кровель и фундаментов жилищных комплексов до тоннелей и АЭС. Уникальность заключается в том, что мы производим продукцию на оборудовании, которое было спроектировано под нас. Благодаря такому нестандартному подходу мы имеем ряд преимуществ в производительности и в номенклатурной линейке.

— Вы совсем недавно заступили в должность главного инженера завода «Лоджикруф». Как чувствуете себя на новом месте?

— Сейчас масштабы производства увеличиваются и идёт процесс набора команды. Мне повезло стать главным инженером в такое время, потому что переходный период я прохожу вместе со своими коллегами. Чувствую себя комфортно и легко.

— Что для вас оказалось самым сложным в новой должности?

— Незначительные сложности заключались в выстраивании новых цепочек связей. Потому что для главного инженера важно, чтобы не только «все крутилось, вертелось и работало», но и коннект с людьми. Я стараюсь идти навстречу каждому сотруднику и находить пути решения.

— В чём состоят ваши ежедневные обязанности?

— Если крупно описать обязанности, то это — постановка и контроль задач службе главного инженера, проведение планёрок как со службой, так и со смежными подразделениями, планирование, согласование счетов и заявок, планирование и проведение комплекса мероприятий для развития производства.

Мне помогает чёткое планирование работы, а также частичное делегирование части вопросов внутри подразделения и контроль их выполнения.

— Как в стрессовом режиме работы находить время на личную жизнь, семью, хобби?

— Держать баланс. Потому что, если «закопаться» в работе, в семье будет провал.

— ТЕХНОНИКОЛЬ для вас — это….?

— Надёжность. Стабильность. Уверенность.

— Можете поделиться, какие у вас планы на развитие в компании в ближайшие 5 или 10 лет?

— Планы амбициозные, но секретов не раскрою. (Улыбается).

Мне повезло стать главным инженером в такое время, потому что переходный период я прохожу вместе со своими коллегами. Чувствую себя комфортно и легко.

— Есть ли люди в вашей жизни, к которым вы прислушиваетесь? Кто является вашим наставником в компании и во вне?

— Я стараюсь наблюдать за успешными людьми и пытаюсь «выдернуть» для себя важные моменты, смотреть на них и учиться. Я работал в разных подразделениях, и в каждом были очень талантливые руководители. Сейчас я ориентируюсь на лидеров наших стратегических бизнес-единиц. Это Евгений Евгеньевич Спиряков и Василий Владимирович Ткачёв.

— Как вы считаете, каких компетенций вам не хватало, когда вы пришли на свое первое рабочее место? И могут ли эти знания или навыки привить студентам в университетах? Или возможно получить только через личный опыт?

— На мой взгляд самый большой пробел — это понимание того, как грамотно выстроить эффективные коммуникации внутри большой компании. Несмотря на то, что в ВУЗе даётся хорошая база для аналитического мышления и алгоритмы работы с информацией, все же не хватало стратегического мышления и высокой стрессоустойчивости. При этом присутствовал юношеский максимализм, который порой мешал в работе.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что, по моему мнению, всё это можно получить только через личный опыт. Сразу со старта получить эти знания скорее не получится, а работая в коллективе, уже набираешься опыта и грамотно выстраиваешь весь процесс коммуникации без стресса.

— Что бы вы изменили в вашей жизни, если бы могли?

— Ничего (с улыбкой)

— Что для вас команда? Что больше всего цените в своих сотрудниках?

— Это единомышленники, которые думают и движутся в одну сторону со мной и с компанией, чтобы выполнять поставленные цели и реализовывать интересные проекты. Те люди, которые заряжены на развитие и движение вперёд.

Что касается ценности в людях, то думаю, что они совпадают с ценностями ТЕХНОНИКОЛЬ. Это честность, открытость и порядочность. У нас в коллективе принято открыто обсуждать проблемы и предлагать решения.

— За что вы любите свою работу?

— За то, что она каждый день новая. Нет рутины.

— Что бы вы пожелали студентами выпускникам?

— Не бойтесь трудностей и смело шагайте к своей цели. Слушайте опытных людей и старайтесь перенимать их знания и мастерство, которых не хватает вам.