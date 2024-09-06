Дмитрий Комолов: «Вы волнуетесь? А это поможет?»

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с РГУ имени С. А. Есенина и РИА 7info продолжает проект «ТЕХНОНИКОЛЬ. Кадры Рязанской области». В рамках проекта 7info публикует серию интервью с яркими представителями рязанских предприятий ТЕХНОНИКОЛЬ.

Наш новый герой — Дмитрий Комолов, главным инженер рязанского завода Лоджикруф ПИР направления «Полимерные мембраны и PIR».

— Что вам нравится в инженерной сфере? И что, по вашему мнению, делает инженера отличным специалистом?

— Если смотреть глобально, то нравится, что я могу нажать кнопку, и большой механизм заработает. Если более конкретно, то радует видеть результаты своего труда. Каждый день узнавать что-то новое. Когда реализованные проекты позволяют заводу развиваться и повышать производительность.

На мой взгляд, профессиональный инженер — это человек, который может быстро найти информацию, грамотно её проанализировать и применить все полученные знания и опыт наилучшим образом для компании.

— Что для вас было самым сложным с момента, когда вы вступили в должность главного инженера? И какой самый сложный технический проект удалось реализовать?

— Понять масштаб задач. Потому что главный инженер отвечает за большинство технических вопросов на заводе. Необходимо было вникнуть в работу оборудования, познакомиться с людьми, выстроить работу службы. За год штат увеличился вдвое, потому что много новых проектов, много строек на новых участках. Поэтому постоянно приходится заниматься организацией работы людей. Это непросто, но интересно.

Что касается проектов, то на данный момент я бы выделил два. Это система считывания QR-кодов, с помощью которых начисляются клиентские бонусы. Второй — это модернизация линии PIR, когда мы получили импортное оборудование, но из-за санкций не было никакой технической поддержки от производителя. Мы сами запустили его, переписывая программное обеспечение.

— Расскажите, как вы организуете свой обычный рабочий день? И способны ли вы работать в режиме многозадачности?

— В 07:30 утра я делаю обход завода. В 08:00 начинается планёрка, где обсуждаем планы на день и завершённые задачи прошлого дня. Далее составляем список дел на несколько дней и расходимся работать по плану.

Порой возникают срочные вопросы, которые необходимо решить здесь и сейчас, но при этом не тормозя текущие планы на день. Поэтому многозадачность — это одна из «фишек» компании ТЕХНОНИКОЛЬ. На мой взгляд, самое главное — это фиксировать информацию и решение новых задач без ущерба для производственного процесса.

— Как бы вас описали коллеги?

— Сложно сказать. Лучше, конечно, у коллег спросить (улыбается). Я думаю, по-разному. Кто-то может сказать, что иногда я слишком серьёзный. Другие отметят, что дотошный, но я стараюсь со всеми находить общий язык и проговаривать все вопросы.

— А вы когда-нибудь теряли самообладание во время работы? Если да, то, как восстанавливаетесь?

— Все мы люди, конечно. Но я стараюсь, в том числе и коллегам, транслировать, что негативные эмоции вредят работе и мешают решению поставленных задач.

А лучшее восстановление — это возможность переключить голову, то есть сменить картинку перед глазами. Можно прогуляться, выехать за город, прочитать книгу или посмотреть интересный фильм. Кстати, есть такой фильм «Шпионский мост». Главный герой в исполнении Тома Хэнкса задаёт вопрос русскому разведчику: «Вы волнуетесь?». На что герой отвечает: «А это поможет?»

Вот и я всегда вспоминаю эту сцену и сразу переключаюсь на решение задачи.

— Что для вас команда? Как вы мотивируете сотрудников, если необходимо срочное инженерное решение? И что больше всего цените в людях?

— Команда — это разные люди, объединённые общей целью, которые делают крутые вещи и получают удовольствие от проделанной работы.

По поводу мотивации, я стараюсь объяснять коллегам, почему тот или иной рабочий процесс будет интересным, и что в итоге это даст сотруднику и компании. Если надо, то в том числе и проговариваю индивидуально с каждым человеком.

А что касается ценности, то радует, когда люди верят в себя и понимают, что им многое по плечу, и они справятся с решением сложных технических задач. Ведь важно не зацикливаться на проблемах, а искать возможные решения.

— Есть ли люди в вашей жизни, к которым вы прислушиваетесь? Кто является вашим наставником в компании и во вне?

— В первую очередь это моя семья. Я очень благодарен своим родителям за то, что всегда поддерживали, помогали и никогда не мешали, если вдруг что-то задумал реализовать, даже если с первого взгляда им казалось, что это глупая затея (смеётся).

А в компании я стараюсь учиться у каждого сотрудника с определёнными навыками и получать что-то полезное для себя.

— Что бы вы изменили в вашей жизни, если бы могли?

— Сейчас мне все нравится. Я бы хотел продолжить развиваться и расти как специалист и руководитель. Я родился, вырос и учился в Рязани. Был момент, когда хотел переехать в другую страну, но потом понял, что моё место здесь — в родном городе и стране.

— Вы отлично учились в школе, с красным дипломом закончили вуз. Эта «привычка отличника» помогает в работе?

— Я всегда «развенчиваю» стереотип, что отличник — это ботаник в очках. Мне было интересно учиться. К тому же природная усидчивость помогала этому интересу. Я могу заниматься чем-то долго и доводить дело до конца. А высшее образование дало возможность правильно работать с информацией и выстроило систему в голове. Как найти путь решения задачи и как довести её до конца.

— Что бы вы пожелали студентам и выпускникам?

— Найти то, что интересно и двигаться в этом направлении. Если нравится программирование, то заниматься именно этим. Если нравится техника в целом, то становиться инженером. Когда ты занимаешься любимым делом, то Вселенная даёт силы и возможности для реализации того, что хочет человек.

— Для вас ТЕХНОНИКОЛЬ — это?

— Возможность развития. Постоянные интересные задачи и движение вперёд.