Молодая девушка погибла страшной смертью в Калининградской области

В посёлке Славянское Калининградской области 31 мая около 21 часа произошло страшное ДТП. Погибла 18-летняя Вероника В., которая была за рулём Volkswagen Passat. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По предварительным данным, у девушки не было водительских прав, но автомобиль принадлежал её семье. Она ехала по просёлочной дороге на большой скорости. Даже опытные водители не рискнули бы ездить по этой узкой дороге в тёмное время суток с такой скоростью, отмечают журналисты. В какой-то момент автомобиль начал вилять. Похоже, Вероника попыталась вырулить, но машина врезалась в дерево. К сожалению, в тот момент рядом не было очевидцев. Они появились только тогда, когда автомобиль уже горел.

Местные жители вызвали все экстренные службы. Первой приехала скорая помощь, но к тому моменту автомобиль уже был объят пламенем. Остаётся только гадать, оставалась ли девушка в сознании после столкновения с деревом.

Это происшествие стало большим горем для всей семьи. Похороны прошли 4 июня. Никто из родных не понимает, зачем она взяла машину и ехала по дороге с такой скоростью.

В социальных сетях появляется огромное количество соболезнований. Все комментаторы сходятся во мнении, что Вероника должна была прожить долгую и счастливую жизнь. По её фотографиям видно, насколько она была жизнерадостным человеком.