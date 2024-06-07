В Елатьме за рубль продают здание торговых рядов

В касимовском посёлке Елатьма за рубль выставили на продажу здание торговых рядов XIX века. Об аукционе проинформировало региональное Министерство имущества и земельных отношений.

Продающиеся два корпуса торговых рядов — объект культурного наследия. Находится он в неудовлетворительном состоянии. Площадь здания — 1208,1 кв.м, кадастровый номер 62:04:0020103:797. Оно находится по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, пл. Ленина, д. 2.

Начальная цена аукциона — 1 рубль. Покупатель обязан будет провести работы по сохранению здания.

Приём заявок на участие в конкурсе с 06.06.2024 по 02.07.2024, дата проведения конкурса: 09.07.2024.

Дополнительная информация по телефонам: +7(4912) 21-57-38, +7(4912) 21-58-27.