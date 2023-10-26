В Рязани в 2018 году сиротам выделили 60 квартир в необустроенном районе

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин провёл личный приём детей-сирот, сообщает телеграм-канал ведомства.

В 2018 году заявители получили квартиры в посёлке Карцево города Рязани по договору социального найма. Многоквартирные дома, где было выдано 60 квартир, находятся вдали от населённого пункта и остановки общественного транспорта. Улица, на которой они находятся, не оборудована ни тротуарами, ни уличным освещением. В темное время суток, в том числе и во время осадков, им приходится вместе с малолетними детьми и с колясками двигаться в темноте по проезжей части, которая также находится в ненадлежащем виде и не соответствует требованиям безопасности.

Зимой люди сами собирают деньги, чтобы прочистить дорогу.

Из-за отсутствия уличного освещения происходили ДТП с пешеходами.

Обращения детей-сирот в администрацию Рязани об установке хотя бы уличного освещения к положительным результатам не привели.

Владимир Никешкин поставил вопрос на контроль. Готовится обращение к губернатору Рязанской области и мэру Рязани с просьбой рассмотреть выделение денег на ремонт дороги и строительство сетей наружного освещения улицы 2-я Новоселковская.