В Рязанской области установят максимальный размер платы за парковку

В Рязанской области планируется установить максимальный размер платы за использование платных парковок. Проект постановления правительства региона опубликован на сайте органа власти.

Максимальная стоимость парковок составит 52 рубля 51 копейку. Он устанавливается для парковки на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Размер платы за пользование платной парковкой устанавливается владельцем в расчете на одно транспортное средство за один час, с учетом места размещения парковки, ее назначения, типа размещаемых транспортных средств, продолжительности парковочной сессии и заполняемости парковки в различные периоды времени. Расчет платы за пользование платной парковкой в течение иных единиц времени определяется пропорционально, говорится в тексте документа.

Напомним, платные парковки действуют в основном в Рязани.