В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»

В Рязани в Нижнем городском парке в последнюю субботу зимы под ярким солнцем в 6-й раз прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

- Реклама -

Белые собачки участвовали в конкурах — на время давали лапку (чемпион пёс ВестОн дал лапку 44 раза за одну минуту) и бегали вверх по лестнице. Призы от магазина «ЗооВетМаркет» получили все участники этой монопородной встречи. Ну, а хозяева обменялись полезным опытом по воспитанию своих любимцев.