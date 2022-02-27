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Воскресенье, 27 февраля, 2022

В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»

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В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»

7info

В Рязани в Нижнем городском парке в последнюю субботу зимы под ярким солнцем в 6-й раз прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

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Белые собачки участвовали в конкурах — на время давали лапку (чемпион пёс ВестОн дал лапку 44 раза за одну минуту) и бегали вверх по лестнице. Призы от магазина «ЗооВетМаркет» получили все участники этой монопородной встречи. Ну, а хозяева обменялись полезным опытом по воспитанию своих любимцев.

— Мне очень приятно делать эти встречи. Прям — для души, все же здесь на чистом энтузиазме, — говорит организатор «Вестик-Фестика» шоумен Дмитрий Беляев. — У меня самого собачка этой породы, ей очень нравится гулять в компании своих собратьев. Порода вест хайленд уайт терьер, на самом деле, не очень распространенная, и я не пойму, почему. Джек-расселов, например, очень много, а вестиков, как их частенько называют, немного. Поэтом когда у нас на встречу собирается хотя бы 10 собачек, это считается большим количеством. Но рекордом «Вестик-Фестика» было 16 собачек. Теперь по традиции мы соберемся в последнюю субботу лета. Приглашаем всех. Вступайте в нашу группу в ВК.

В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»
В Рязани прошла встреча владельцев собак породы вест хайленд уайт терьер и их питомцев «Вестик-Фестик»

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