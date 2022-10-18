В Рязани пройдут «Большие гастроли» Луганского академического театра кукол

24 октября состоятся «Большие гастроли» Луганского академического театра кукол в Рязани, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Рязанского театра кукол пройдут показы спектаклей «Дюймовочка» и «Гусенок».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Действие спектакля «Дюймовочка» разворачивается в швейной мастерской. Андерсен ничего не рассказывает о том, кем была мама Дюймовочки, но первые читатели легко могли представить ее белошвейкой. Чтобы ребенок всегда был на глазах, она ставит колыбель Дюймовочки на поверхность стола, рядом с открытым окном, ближе к свету. Там, за окном, девочку ждут суровые испытания и опасные приключения, дружба, вражда и любовь… Как же хорошо, что есть место, где любят просто так и куда всегда можно вернуться. Ведь здесь, дома, Дюймовочку ждет мама: «На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. Всё это было прелесть как мило!»

Режиссер-постановщик — Валерий Середа, заслуженный артист Украины. Художник-постановщик — Сергей Гололобов. Балетмейстер — Владимир Онищенко, заслуженный артист Украины.

Продолжительность — 45 минут. Возрастной адрес спектакля — 0+

«Гусенок» — это спектакль игра. Сказочница Нина Гернет написала пьесу специально для кукольников около ста лет назад. С тех пор главная героиня, Аленка, пасла «Гусёнка» во многих театрах мира, так сильно публика полюбила главных героев. Уютная атмосфера, обаятельные куклы и оригинальная музыка — в пространстве этой сказки легко, интересно и весело зрителю любого возраста. История учит дружбе, взаимопомощи и находчивости.

Режиссер-постановщик — Артем Малахов. Художник-постановщик — Людмила Васильковская. Балетмейстер — Владимир Онищенко, заслуженный артист Украины.

Продолжительность — 45 минут. Возрастной адрес спектакля — 0+

Спектакль «Дюймовочка» будет показан 24 октября. Начало в 10:30.

Спектакль «Гусенок» будет показан 24 октября. Начало в 12:30.

Справка:

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов).

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по 6-ти направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Направление для детей и молодежи – одно из самых востребованных, поскольку без воспитания подрастающего поколения невозможно представить будущее России, – благодаря спектаклям ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол формируется высокий культурный уровень новых российских зрителей.

Благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия», расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

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