В Рязани продолжили благоустройство ярмарочного пространства у ЦНТИ

В Рязани продолжается благоустройство ярмарочного пространства в районе ЦНТИ. Подробности рассказала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

По словам Шваковой, место популярно у производителей региона, но люди жаловались на неухоженность. Правительство Рязанской области выделило деньги на реконструкцию площадки. Ярмарки организовывает Агентство развития бизнеса.

— Лично контролирую процесс работ на территории, чтобы все было сделано качественно и в срок, — написала Швакова.

Работы начались в июне. Подрядчик занимается самым сложным: переносит коммуникации, проводит земляные, дорожные работы. Площадку для ярмарки выходного дня планируют выровнять в течение недели.

Следующим этапом стане строительство экопарковки, обустройство мусорной зоны, установка скамеек, урн, озеленение территории.

Места для товаропроизводителей на ярмарках выходного дня остаются бесплатными, перекупщиков собираются исключить.