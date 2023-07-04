В Рязани продолжили благоустройство ярмарочного пространства у ЦНТИ

В Рязани продолжается благоустройство ярмарочного пространства в районе ЦНТИ. Подробности рассказала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
По словам Шваковой, место популярно у производителей региона, но люди жаловались на неухоженность. Правительство Рязанской области выделило деньги на реконструкцию площадки. Ярмарки организовывает Агентство развития бизнеса.
Работы начались в июне. Подрядчик занимается самым сложным: переносит коммуникации, проводит земляные, дорожные работы. Площадку для ярмарки выходного дня планируют выровнять в течение недели.
Следующим этапом стане строительство экопарковки, обустройство мусорной зоны, установка скамеек, урн, озеленение территории.
Места для товаропроизводителей на ярмарках выходного дня остаются бесплатными, перекупщиков собираются исключить.