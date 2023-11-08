Среда, 8 ноября, 2023
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В Рязани подвели промежуточные итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии

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С начала года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области более 3000 раз выезжали на охраняемые объекты по тревожным сигналам, пресекли 50 правонарушений в отношении охраняемого имущества, в том числе 8 преступлений. Краж не допущено.

Также с начала года сотрудники Росгвардии задержали более 60 подозреваемых в совершении преступлений, передали полиции свыше 7000 нарушителей общественного порядка, установили местонахождение 45 человек, находящихся в розыске.

На сегодняшний день в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 3,6 тысяч объектов различных форм собственности и более 2,6 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан.

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