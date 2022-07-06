В Рязани определились с участком под строительство новой поликлиники

В Рязани сделан первый серьёзный шаг к строительству поликлиники в посёлке Шлаковый. Об этом на странице ВКонтакте сообщила глава города Татьяна Панфилова.

Свободный участок есть рядом с домом № 9 по Куйбышевскому шоссе. На муниципальной земле можно построить здание в 2 или 3 этажа на 250 посещений в смену. Площадь участка — 26 соток.

— Этот участок в центре посёлка Шлаковый наиболее удобен для жителей и находится в доступной близости от жилых массивов и строящихся домов, — написала Панфилова.

Рязань готова передать землю в собственность Рязанской области, затем необходимо подготовить проект, подать заявку на федеральное финансирование.

По словам Татьяны Панфиловой, процесс этот не быстрый, но первый шаг сделан — земельный участок пригоден и зарезервирован для строительства поликлиники.

Председатель гордумы сообщила, что как глава муниципального образования она начинала прорабатывать вопрос несколько месяцев назад. Ездила в посёлок, встречалась с жителями.