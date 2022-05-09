В Рязани определили победителей смотра-конкурса «Песня в солдатском строю»

9 мая, в День Победы, на площади Ленина в Рязани состоялся традиционный смотр-конкурс песни и строя «Песня в солдатском строю».

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Торжественным маршем перед ветеранами, почётными гостями, жителями и гостями города праздника прошли офицеры Рязанского гарнизона и курсанты военных вузов — Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала Армии В.Ф. Маргелова, Академии Федеральной службы исполнения наказаний, филиала Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя. А открыл конкурс — отряд юнармейцев.

По итогам смотра-конкурса первое место было присуждено парадному расчёту курсантов выпускных курсов батальона высшего образования воздушно-десантных войск и специального назначения РВВДКУ под командованием гвардии подполковника Виталия Батаева с песней «Священная война». Награду победителям вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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– Сегодня вы все победители, весь наш народ – победитель! Я искренне поздравляю всех с праздником! Желаю всем здоровья, добра, удачи и мира! — заявил глава региона.

Также на площади Ленина десантники продемонстрировали приёмы рукопашного боя. Кроме того, впервые за два года в традиционном формате прошла акция «Бессмертный полк». Фоторепортаж с шествия колонны доступен по ссылке.