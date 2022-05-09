Шествие «Бессмертного полка» в Рязани прошло под дождём

Дождь, начавшийся в Рязани 9 мая, не отпугнул участников шествия «Бессмертного полка». По данным городской администрации, на площадь Победы пришли тысячи рязанцев.
Рязанцы шли по центральному проспекту города с портретами воинов-героев, в том числе, погибших во время спецоперации на Украине.
Губернатор Николай Любимов с семьей пронесли фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Ответственной войны: деда главы региона Алексея Никитина и деда его супруги – Ивана Кузьмина. Во главе шествия «Бессмертного полка» курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10х20 м.
В колонне можно было увидеть первого зампреда правительства Рязанской области Анну Рослякову, главу города Татьяну Панфилову, мэра Рязани Елену Сорокину, митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Традиционно, во главе колонны ехали шесть внедорожников «УАЗ Патриот», предоставленных группой компаний «Автоимпорт». Управляли машинами инструкторы автошколы «В.О.А.», сотрудники группы компаний, во главе с президентом Олегом Смирновым, принимали участие в шествии.
Украсили автомобили при поддержке компании «Альтернативные системы».
#ДеньПобеды2022