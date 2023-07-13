На главнуюНовости Рязани 13.07.2023 19:43 В Рязани ограбили Прио-Внешторгбанк 7info 2 Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay Хищение произошло в июне, сообщает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО» со ссылкой на пресс-службу банка. Отмечается, что обстоятельства ограбления установлены, ведется следствие. Новости партнёров Читайте также Бывший заместитель министра здравоохранения Рязанской области Ирина Петина заключена под стражу до 9 сентября Дмитрий Репников стал депутатом Рязанской областной думы от ЛДПР В Кораблинском районе появится цех на 800 рабочих мест Рязанские поставщики продолжают сотрудничество с крупной торговой сетью В Рязани продолжается валка аварийных деревьев В Рязанской области более 1300 наблюдателей подготовлены к Единому дню голосования В Милославском районе отремонтируют 1,5 километра дороги В Кораблинском районе отремонтируют Дворец культуры Новости города РязаниНовости Рязани и Рязанской областиограбление Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Бывший заместитель министра здравоохранения Рязанской области Ирина Петина заключена под стражу до 9 сентября Об этом сообщает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». Дмитрий Репников стал депутатом Рязанской областной думы от ЛДПР Как сообщает телеграмм-канал рязанского избиркома, вопрос о передаче освободившегося мандата был рассмотрен на заседании избирательной комиссии. В Кораблинском районе появится цех на 800 рабочих мест Цех по убою и обвалке мяса начнет работать в 2024 году. Рязанские поставщики продолжают сотрудничество с крупной торговой сетью Представители «Пятерочки» и предприниматели региона провели торгово-закупочную сессию, сообщает сайт правительства Рязанской области. В Рязани продолжается валка аварийных деревьев Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийные деревья были убраны сразу с нескольких улиц города. В Рязанской области более 1300 наблюдателей подготовлены к Единому дню голосования В муниципальных образованиях Рязанской области проведены обучающие семинары для общественных наблюдателей, пишет сайт регионального правительства. В Милославском районе отремонтируют 1,5 километра дороги Как сообщает сайт рязанского правительства, до ноября в Милославском районе будет отремонтирован участок дороги, ведущей к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка. В Кораблинском районе отремонтируют Дворец культуры Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в район. В Касимове скончалась ветеран Великой Отечественной войны Людмила Яковлевна Попенкова На 88-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Людмила Яковлевна Попенкова. Скончался хирург рязанской БСМП Дмитрий Викторович Селиверстов Ушел из жизни хирург рязанской БСМП Дмитрий Викторович Селиверстов. Двух жителей Нижегородской области признали виновными в убийстве касимовского таксиста Как сообщает следственный комитет Рязанской области, им вынесен приговор сразу по четырем статьям УК РФ. МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре МЧС Рязанской области выпустило метеопредупреждение о сильных порывах ветра в регионе.