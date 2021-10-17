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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Обнинске толпа мигрантов до смерти избила молодого отца

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого отца в Обнинске в Калужской области, пишет obninsk.name.

По предварительной информации, мужчина поссорился с мигрантом из Таджикистана в одном из заведений. Вскоре оппоненты вышли на улицу, где во время потасовки на помощь иностранцу пришли другие приезжие.

В итоге молодого человека избили толпой. Потерпевшему удалось вызвать такси и уехать домой, где он скоропостижно скончался. В Сети появилось видео с места событий.

Известно, что у погибшего остались жена и полуторагодовалая дочь. Предположительно, подозреваемый в совершении убийства уже уехал в Таджикистан.

Супруга погибшего боится, что виновные в смерти ее мужа смогут избежать справедливого наказания.

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