В Обнинске толпа мигрантов до смерти избила молодого отца

Возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого отца в Обнинске в Калужской области, пишет obninsk.name.

По предварительной информации, мужчина поссорился с мигрантом из Таджикистана в одном из заведений. Вскоре оппоненты вышли на улицу, где во время потасовки на помощь иностранцу пришли другие приезжие.

В итоге молодого человека избили толпой. Потерпевшему удалось вызвать такси и уехать домой, где он скоропостижно скончался. В Сети появилось видео с места событий.

Известно, что у погибшего остались жена и полуторагодовалая дочь. Предположительно, подозреваемый в совершении убийства уже уехал в Таджикистан.

Супруга погибшего боится, что виновные в смерти ее мужа смогут избежать справедливого наказания.