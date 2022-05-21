В Нижневартовске педофил надругался над двумя 11-летними девочками за один день

В Югре вынесли приговор 54-летнему жителю Нижневартовска, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, пишет Мега Тюмень.

Инцидент произошел вечером 6 декабря 2020 года. По версии следствия, на улице Северной злоумышленник надругался над ней 11-летней девочкой, пользуясь ее беспомощным состоянием.

Затем педофил последовал за другой девочкой того же возраста в подъезд соседнего дома, где также совершил насильственные действия сексуального характера. После нападений на детей мужчина уехал в Тюмень, где его и задержали.

Рецидивиста, который больше 15 лет провел в тюрьме, приговорили к 16 с половиной годам в колонии особого режима.