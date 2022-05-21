12.3 C
Рязань
Суббота, 21 мая, 2022

В Нижневартовске педофил надругался над двумя 11-летними девочками за один день

spot_img
powder
powder

В Нижневартовске педофил надругался над двумя 11-летними девочками за один день

В Югре вынесли приговор 54-летнему жителю Нижневартовска, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, пишет Мега Тюмень.

Инцидент произошел вечером 6 декабря 2020 года. По версии следствия, на улице Северной злоумышленник надругался над ней 11-летней девочкой, пользуясь ее беспомощным состоянием.

Затем педофил последовал за другой девочкой того же возраста в подъезд соседнего дома, где также совершил насильственные действия сексуального характера. После нападений на детей мужчина уехал в Тюмень, где его и задержали.

Рецидивиста, который больше 15 лет провел в тюрьме, приговорили к 16 с половиной годам в колонии особого режима.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7