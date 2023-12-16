В одной из гимназий в Нижнем Тагиле второклассник держит в страхе других школьников, пишет издание E1.RU.
По данным портала, это происходит уже второй год. Мальчик кроет матом учителя и других ребят, регулярно срывает уроки, рассказали родители его одноклассников.
В прошлом году его перевели в другой класс, но проказничать он не перестал.
При этом по ее словам, директор и администрация школы бездействуют.
В городском управлении образования заявили, что провели проверку и приняли «исчерпывающие» меры реагирования на конфликтную ситуацию.