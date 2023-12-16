Суббота, 16 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

В Нижнем Тагиле пожаловались на второклассника, который держит в страхе целый класс

powder
spot_img

В одной из гимназий в Нижнем Тагиле второклассник держит в страхе других школьников, пишет издание E1.RU.

По данным портала, это происходит уже второй год. Мальчик кроет матом учителя и других ребят, регулярно срывает уроки, рассказали родители его одноклассников.

В прошлом году его перевели в другой класс, но проказничать он не перестал.

«Он просто лупит наших детей, издевается над ними, срывает уроки, душит, угрожает убить и зарезать!» – отметила мама одного из учеников.

При этом по ее словам, директор и администрация школы бездействуют.

В городском управлении образования заявили, что провели проверку и приняли «исчерпывающие» меры реагирования на конфликтную ситуацию.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах