В одной из гимназий в Нижнем Тагиле второклассник держит в страхе других школьников, пишет издание E1.RU.

По данным портала, это происходит уже второй год. Мальчик кроет матом учителя и других ребят, регулярно срывает уроки, рассказали родители его одноклассников.

В прошлом году его перевели в другой класс, но проказничать он не перестал.

«Он просто лупит наших детей, издевается над ними, срывает уроки, душит, угрожает убить и зарезать!» – отметила мама одного из учеников.

При этом по ее словам, директор и администрация школы бездействуют.

В городском управлении образования заявили, что провели проверку и приняли «исчерпывающие» меры реагирования на конфликтную ситуацию.