В Костромской области начнут массово вакцинировать детей

Глава депздрава Костромской области Николай Гирин сообщил о росте количества людей, желающих сделать вакцину детям, пишет Kostroma.Today.

По его словам, вакцинацию маленьких жителей региона – подростков от 12 до 17 лет – будут проводить наравне со взрослыми. При этом, как отметил чиновник, прививка – дело добровольное. Принуждать родителей прививать своих детей никто не будет.

«Количество обращений, которые поступили от желающих привить своих детей, превышает то число доз вакцины, которую мы запросили у Минздрава», – отметил Гирин.

Руководитель ведомства уточнил, что в ближайшие дни в Костромскую область прибудет первую партию вакцины «Спутник М» в размере четырех тысяч доз.