В Касимове сделают хоккейную площадку в микрорайоне Черёмушки

В микрорайоне Черёмушки города Касимова Рязанской области начат первый этап благоустройства общественной территории, расположенной между многоквартирными домами № 191, 191А, 191Б, 193. Об этом сообщила городская администрация ВКонтакте.

Благоустройство проходит в два этапа. В этом году будет построена современная хоккейная площадка, установят трибуны, скамьи, урны, освещение, проложат тротуарные дорожки.

В следующем администрация примет участие в конкурсном отборе на получение субсидий для продолжения работы по благоустройству территории. В сквере планируют высадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы, детское и спортивное оборудование.