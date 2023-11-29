Среда, 29 ноября, 2023
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В Карелии сын убил маму после Дня матери

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В Олонце задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своей матери, пишет «Daily Карелия».

Трагедия произошла в квартире на улице Карла Маркса днем 27 ноября, сразу после праздника День матери.

По предварительной версии, сын поссорился с матерью и напал на нее с ножом. Женщина получила удары в грудь, спину и живот. Вскоре злоумышленник побежал к соседу, чтобы вызвать скорую помощь.

В итоге потерпевшая умерла от кровопотери на месте. В ближайшее время ее сыну предъявят обвинение.

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