В Иркутской области ревнивицы облили зеленкой и раздели школьницу догола на камеру

Суд вынес приговор двум жительницам Иркутской области, которых признали виновным в нападении на школьницу, пишет КП.

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Инцидент произошел в августе 2021 года во дворе жилой пятиэтажки Саянска. Злоумышленницы сняли произошедшее на видео. По версии следствия, женщины решили, что их мужчины изменяют им с 17-летней девочкой. В итоге они облили школьницу зеленкой и раздели догола за то, что она «увела кавалеров».

«Я захочу, и ты сейчас сдохнешь! Голая отсюда пойдешь», – кричала женщина.

Она таскала хрупкую девушку за волосы, и швыряя из стороны в сторону. Потом нападавшая достала ножницы, состригла жертве копну длинных и сняла с нее одежду.

Девочка посетовала, что друзья стояли в сторонке и смотрели на то, как злоумышленницы бьют ее. Она заявила, что у нее ничего не было с кавалерами нападавших. По ее словам, они просто общались и гуляли в общих компаниях.

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В итоге женщину, которая обливала девушку зеленкой, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а ее подругу – к 3 годам, также условно.