Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Госдуму внесён законопроект о единовременной выплате для мобилизованных

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Депутаты Государственной Думы от КПРФ и «Единой России» внесли на рассмотрение проект закона о единовременной выплате для мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительных материалах к документу отмечается, что гражданам, которых призовут в ходе частичной мобилизации, предлагается единовременно выплатить 300 тысяч рублей.

Также проект предусматривает освобождение таких граждан от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. Кроме того, предлагается компенсировать расходы на оплату ЖКХ в 50%, установить ежемесячное пособие для детей до 3 лет и пособие беременной жене мобилизованного гражданина. Документ предполагает освобождение от налога на имущество и компенсацию половины стоимости ОСАГО.

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