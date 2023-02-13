Понедельник, 13 февраля, 2023
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В Госдуме предложили лишить материнского капитала некоторых россиянок

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в эфире ««Говорит Москва» лишить материнского капитала россиянок, родивших за рубежом.

Так он прокомментировал новость об отказе шести россиянкам на позднем сроке беременности во въезде в Аргентину.

«В России большинство мамочек нормальные, но есть и сумасшедшие, которые хотят халявным образом обеспечить себе двойное гражданство. Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал», – подчеркнул Милонов.

По его мнению, об уехавших в другие страны женщинах должны заботиться власти этих государств.

Милонов предположил, что подобная мера снизит поток желающих родить за границей.

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