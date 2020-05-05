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В Петербурге основан Смольный институт благородных девиц

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Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из основных направлений реформирования стала социальная политика.

Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, – создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одним из таких учреждений стал Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, учрежденный указом Екатерины II (24 апреля) 5 мая 1764 года. Он разместился в Смольном монастыре.

История Смольного монастыря восходит к правлению императрицы Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга — тогда это место отвели для Смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Тогда название «Смольное» и закрепилось за этим местом.

Смольный институт благородных девиц стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу.

В программу входило обучение по предметам — закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый.

Ученицы были обязаны носить форму — платья определённого цвета: в младшем возрасте — кофейного, во втором — синего, в третьем — голубого и в старшем возрасте — белого. По окончании института 6 лучших выпускниц получали «шифр» — золотой вензель в виде инициала императрицы. Некоторые воспитанницы становились фрейлинами двора.

В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий (кроме крепостного крестьянства), где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству.

Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. К 19 веку институт стал замкнутым привилегированным учебным заведением, в котором особое предпочтение отдавалось всему иностранному, воспитанницам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность и преклонение перед царской фамилией. Вплоть до 1917 года институт оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений.

В 1917 году институт был закрыт, а после Октябрьской революции в Смольном сформировалось новое правительство: Совет Народных Комиссаров во главе с В.Лениным. С тех пор это здание занимают различные структуры власти. Имеется ряд музейных экспозиций, отражающих всю историю Смольного.

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