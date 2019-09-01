День государственности Кабардино-Балкарской Республики

Ежегодно 1 сентября Кабардино-Балкария отмечает День государственности, или День республики. Этот праздник учрежден в 1997 году по случаю принятия новой конституции Кабардино-Балкарской Республики.

Его дата выбрана неслучайно: именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, позднее вместе с Балкарским автономным округом преобразованная в Кабардино-Балкарскую автономную область. Ее столицей стал город Нальчик.

Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации. На севере она граничит со Ставропольским краем, на юге — с Северной Осетией и Грузией, на западе — с Карачаево-Черкессией.

История заселения этих земель началась в 15-16 веках, когда часть адыгских племен (общих прародителей многих кавказских народов) переселилась с Тамани и побережья Азовского моря в центральное Предкавказье. Они и составили основу будущих кабардинцев. После Кавказской войны в первой половине 19 века русские стали вторым по численности этносом Кабардино-Балкарии.

В южной части на земли Кабардино-Балкарии заходят сразу четыре горных хребта Большого Кавказа (они тянутся параллельно друг другу): Меловой, Скалистый, Боковой и Главный (Водораздельный). Также на территории Кабардино-Балкарии расположена высочайшая точка не только России и Северного Кавказа, но и всей Европы — гора Эльбрус (5642 метра). Это не единственный пятитысячник в регионе: помимо Эльбруса есть еще шесть горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 5 километров.

Земли Кабардино-Балкарии знамениты такими памятниками природы, как Аушигерские термальные источники (целебная минеральная вода температурой около 60 градусов бьет прямо из-под земли), Чегемское ущелье с его удивительно красивыми водопадами (их высота достигает 50–60 метров), Голубые озера — всего их пять, нижнее представляет собой гигантский артезианский колодец. Среди исторических объектов этих мест особенно выделяются городища 4-13 веков, созданные в разные эпохи могильники и усыпальницы.

В качестве сувениров из Кабардино-Балкарии можно привезти турьи рога, подкову лошади (символ благополучия), чеканные и керамические изделия с национальной символикой, а еще вязаные шерстяные изделия из натуральной овечьей шерсти. Из местных блюд обязательно стоит попробовать хичины — вкуснейшее кавказское блюдо, которое является гордостью местной национальной кухни.

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