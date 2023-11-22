Среда, 22 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В аварии возле Дубровичей пострадали два человека

7info 2

В аварии под Дубровичами в Рязанском районе пострадали два человека, сообщает ГАИ Рязанской области.

В среду, 22 ноября, примерно в 12:45 на 13-м километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский», по предварительной информации, 38-летний житель Рязанской области на «Шкоде Октавия» столкнулся с «Митцубиси Аутлендер», за рулем которого была 62-летняя жительница Москвы.

В результате ДТП водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах