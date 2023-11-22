В аварии возле Дубровичей пострадали два человека

В аварии под Дубровичами в Рязанском районе пострадали два человека, сообщает ГАИ Рязанской области.

В среду, 22 ноября, примерно в 12:45 на 13-м километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский», по предварительной информации, 38-летний житель Рязанской области на «Шкоде Октавия» столкнулся с «Митцубиси Аутлендер», за рулем которого была 62-летняя жительница Москвы.

В результате ДТП водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.