В администрации Скопинского района чествовали передовиков ЖКХ

В администрации Скопинского района Рязанской области наградили лучших работников ЖКХ.
Сегодня поздравления в адрес лучших представителей отрасли за высокий профессионализм, многолетний труд и ответственное отношение к делу прозвучали со стороны главы администрации Скопинского района Александра Бокова и директора МКП «Жилсервис» Павла Овсянникова.
Александр Иванович отметил, что успешная деятельность сотрудников сферы ЖКХ — это основа благополучия граждан, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.
Сотрудники коммунальных служб были награждены знаками отличия и ценными подарками губернатора Рязанской области, почетными грамотами и благодарственными письмами от главы администрации, а также почетными знаками МКП «Жилсервис».
Праздничное настроение создали творческие номера, подготовленные работниками культуры.
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