В администрации Скопинского района чествовали передовиков ЖКХ

В администрации Скопинского района Рязанской области наградили лучших работников ЖКХ.

Сегодня поздравления в адрес лучших представителей отрасли за высокий профессионализм, многолетний труд и ответственное отношение к делу прозвучали со стороны главы администрации Скопинского района Александра Бокова и директора МКП «Жилсервис» Павла Овсянникова.

Александр Иванович отметил, что успешная деятельность сотрудников сферы ЖКХ — это основа благополучия граждан, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.

— Ваш труд неоценим, все жители района замечают, как преображается наша территория. Сотрудники ЖКХ делают свою работу в любую погоду, делая наш муниципалитет лучше. Я искренне благодарю вас за профессионализм и желаю здоровья, мира и добра, — сказал глава администрации.

Сотрудники коммунальных служб были награждены знаками отличия и ценными подарками губернатора Рязанской области, почетными грамотами и благодарственными письмами от главы администрации, а также почетными знаками МКП «Жилсервис».

Праздничное настроение создали творческие номера, подготовленные работниками культуры.