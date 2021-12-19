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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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В 2022 году в Рязани заменят более 17 тысяч уличных светильников

7info

В 2022 году в Рязани заменят более 17 тысяч уличных светильников, город купит 15 шкафов системы управления освещением. Об этом 19 декабря сообщил мэр Елена Сорокина.

Глава городской администрации написала пост ВКонтакте, в котором напомнила об окончании в мае текущего года энергосервисного контракта. Ранее освещение городских улиц вызывало волну критики у рязанцев.

По словам Сорокиной, в 2021 году благодаря правительству Рязанской области Рязань получила более 100 миллионов рублей на модернизацию городского освещения.

— Кроме того, на многих участках проводится замена опор и светильников. Сегодня проехала по городу, чтобы посмотреть, как идут работы, — написала мэр.

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