В 2022 году в Рязани заменят более 17 тысяч уличных светильников, город купит 15 шкафов системы управления освещением. Об этом 19 декабря сообщил мэр Елена Сорокина.

Глава городской администрации написала пост ВКонтакте, в котором напомнила об окончании в мае текущего года энергосервисного контракта. Ранее освещение городских улиц вызывало волну критики у рязанцев.

По словам Сорокиной, в 2021 году благодаря правительству Рязанской области Рязань получила более 100 миллионов рублей на модернизацию городского освещения.