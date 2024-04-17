Среда, 17 апреля, 2024

Уровень воды в Оке в Рязани понижается, в Касимове продолжает расти

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: МЧС России

За сутки уровень воды в реке Оке в черте Рязани понизился на 22 сантиметра и достиг 475 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В других местах области ситуация обстоит следующим образом:

Старая Рязань: уровень воды в Оке уменьшился на 25 сантиметров до 586 сантиметров.

Касимов: уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров и составляет 650 сантиметров.

Кадом (река Мокша): уровень воды понизился на 1 сантиметр до 616 сантиметров.

Снижение уровня воды привело к тому, что из-под воды освободились:

98 приусадебных участков в Рязанском районе.

Участок автодороги у населенного пункта Старо-Рязанские Дворики Спасского района.

Несмотря на положительную динамику, подтопленными все еще остаются:

6 низководных мостов.

6 участков автодорог.

250 приусадебных участков.

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