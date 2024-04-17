Уровень воды в Оке в Рязани понижается, в Касимове продолжает расти

За сутки уровень воды в реке Оке в черте Рязани понизился на 22 сантиметра и достиг 475 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В других местах области ситуация обстоит следующим образом:
Старая Рязань: уровень воды в Оке уменьшился на 25 сантиметров до 586 сантиметров.
Касимов: уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров и составляет 650 сантиметров.
Кадом (река Мокша): уровень воды понизился на 1 сантиметр до 616 сантиметров.
Снижение уровня воды привело к тому, что из-под воды освободились:
98 приусадебных участков в Рязанском районе.
Участок автодороги у населенного пункта Старо-Рязанские Дворики Спасского района.
Несмотря на положительную динамику, подтопленными все еще остаются:
6 низководных мостов.
6 участков автодорог.
250 приусадебных участков.