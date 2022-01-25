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Вторник, 25 января, 2022
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Уголовное дело по факту смерти младенца в перинатальном центре возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности»

Александр Ильин

Уголовное дело по факту смерти ребёнка в рязанском перинатальном центре возбудили по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник. Какое ведомство ведёт следствие, пока не уточняется.

Виновному по этой статье может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, по словам родителей, врачи Перинатального центра не сделали положенное по медицинским показаниям кесарево сечение, провели естественные роды. Мальчик получил травмы головного мозга, впал в глубокую кому.

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22 января стало известно о смерти ребёнка. 

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