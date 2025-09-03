Участник СВО вновь зарегистрировал брак с бывшей женой спустя годы в Рязани

Участник СВО вновь зарегистрировал брак с бывшей женой спустя годы. Историю любви супругов рассказала руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Денис и Татьяна познакомились в Интернете. В 2018 году зарегистрировали брак, у них родилась дочка Настя. Родители в ней души не чаяли. А друг другу словно что-то пытались доказать — сами не знают, что и зачем. Брак был расторгнут.

«С возрастом, с уходом Дениса на СВО, мы словно оба поняли, что в жизни есть нечто очень важное, а мы его разрушаем», — говорит Татьяна.

Денис вновь сделал Татьяне предложение, на глазах у него были слёзы. Плакала и Татьяна: «Словно в первый раз всё было по-настоящему».

Теперь они снова семья. Где растёт Настя, которую папа любит до самозабвения. Мама ей объяснила, что папа сейчас «защищает нашу Родину, он вернётся, и мы снова будем вместе». Пятилетний ребёнок всё понял.

Поздравляем Дениса и Татьяну, желаем долгих совместных лет вместе.