Тыква и Космонавт выйдут на сцену в первом полуфинале шоу «Маска»

В это воскресенье, 21 апреля, телеканал НТВ покажет первый полуфинал юбилейного пятого сезона главного шоу страны «Маска» (12+). По традиции на сцену выйдут два новых героя – Тыква и Космонавт. Они представят свои музыкальные номера, пообщаются с жюри и дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Появление новых персонажей в полуфиналах шоу – добрая традиция, зародившаяся ещё в первом сезоне проекта. В предыдущих сезонах под масками разных героев скрывались Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Ида Галич, Влад Сташевский, Александр Шоуа, Бедрос Киркоров, Шура, МакSим и многие другие артисты. Кого-то из них жюри угадывали с первых нот, других же не могли узнать до последнего.

Фото: PR НТВ

Что приготовили специальные гости в этом году, удастся ли им остаться инкогнито, и получится ли у звёздных детективов разгадать, кто из известных людей скрывается под масками Тыквы и Космонавта, зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, премьера пятого сезона шоу «Маска» состоялась 18 февраля. Юбилейный сезон подарил несколько нововведений. Так, вместо постоянного пятого члена жюри в каждом выпуске появляется один из участников или судей прошлых сезонов. Кроме того, в седьмом эпизоде шоу уже выступал специальный гость – на сцену вышла Анита Цой в образе Бабки-Ёжки из романтической сказки «Летучий корабль».

В шоу «Маска» осталось всего шесть участников: Бабочка, Енот, Кот, Щенок, Змей Горыныч и Матрёшка. Один из них раскроет тайну своей личности в первом полуфинале, а остальные пятеро окажутся на шаг ближе к грандиозному финалу