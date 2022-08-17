Тушить природные пожары в Рязанской области будет Ил-76 МЧС России

МЧС России направило в Рязанскую область самолёт Ил-76 для тушения природных пожаров. Об этом 17 августа сообщили в главном управлении ведомства по региону.

Самолёт вылетел из аэропорта Жуковский, он будет работать в Клепиковском районе, где ситуация с лесными пожарами обострилась из-за направления и силы ветра. Сейчас там образовался огневой фронт шириной до 3 километров, под угрозой находится населённый пункт Голованово.

Для защиты населённого пункта на месте ЧП работает аэромобильная группировка пожарных и спасателей МЧС России. В целом на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники.

Напомним, 17 августа ситуация с лесными пожарами в регионе обострилась. Площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС в двух районах Рязанской области – Спасском и Клепиковском.

7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.

Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.

Причину природных пожаров в Рязанской области назвал Рослесхоз. А рязанцы засняли, как по городу приехала пожарная спецтехника с московскими номерами.

В зону природных пожаров планирует выехать врио губернатора Рязанской области Павел Малков.