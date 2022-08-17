В Клепиковском районе начался верховой пожар

Низовой пожар перешёл в верховой в Клепиковском районе. Об этом вечером 17 августа в своём telegram-канале сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

По его словам, причина этому – измерение направления и силы ветра. В потенциальной опасности – посёлок Голованово. Там проживают 70 человек, на случай возникновения чрезвычайной ситуации подготовлен план эвакуации местных жителей.

– Разворачивается прибывающая противопожарная техника.

Продолжают работать вертолеты авиаразведки и тушения.

Запросили дополнительную поддержку в МЧС, из Москвы вылетел противопожарный самолет ИЛ-76 с 42 тоннами воды, – сообщает врио главы региона.

Напомним, 17 августа ситуация с лесными пожарами в регионе обострилась. Площадь природных пожаров в Спасском районе достигла 500 гектаров. Из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике, а также в двух районах Рязанской области – Спасском и Клепиковском.

Ранее 7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.

Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.

Причину природных пожаров в Рязанской области назвал Рослесхоз. А рязанцы засняли, как по городу приехала пожарная спецтехника с московскими номерами.