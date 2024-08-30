Сеть продолжают взрывать ролики со словами покойного политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Люди недоумевают: сбывается всё то, что обещал Жириновский при жизни. Его пророчества на будущее, которые предвещали нам кровавые и страшные события, никто не воспринимал всерьёз. Раньше над ними посмеивались, теперь же всем нам не до иронии. Сказанное политиком рифмуется с событиями, которые происходят в режиме реального времени.

По крайнем мере три пророчества «политической Ванги» Жириновского уже сбылись в 2024 году. Но что ещё предвещал политик и что уже в ближайшие годы, а, может, и месяцы ждёт нас? Давайте разбираться.

«Натовские войска будут стоять под Курском…»

Владимир Жириновский почти тридцать лет назад предупреждал о том, что натовские войска могут зайти на территорию России. Тогда его слова казались чем-то удивительным и несоотносимым с реальностью. Однако в августе 2024 года боевики ВСУ перешли границу России, атаковав Суджанский район Курской области. При условии, что войска киевского режима действуют исключительно по указке Запада и используют в своих кровавых преступлениях западную технику, можно сказать точно, что Вольфовичу удалось предугадать тенденцию поведения НАТО.

Как всё было. В 1998 году Госдума ратифицировала договор, подписанный президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Согласно договору, страны должны строить отношения друг с другом на основе взаимного уважения, суверенного равенства, соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ. В соглашении закрепили принцип неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, право народов свободно распоряжаться своей судьбой. Соглашение заключили на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десять лет при отсутствии возражений сторон. В октябре 2008 года договор продлили. Но в декабре 2018 года Украина отказалась от обязательств по нему. В апреле 2019 года соглашение официально прекратило свое действие. Это разрушило систему договорённостей между государствами.

Важно то, что изначально у договора были как сторонники, так и противники. Против его подписания выступала фракция ЛДПР в Госдуме. С жёсткой критикой документа выступил Владимир Жириновский. Его он назвал «антироссийским и антигосудасртвенным актом». Тогда же прозвучало его пророчество, которое сейчас, в контексте нынешних событий, отдаёт особой болью:

— Сегодня вы совершили четвёртый раздел Российского государства. Украина войдёт в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском, — сказал Владимир Жириновский проголосовавшим за договор парламентариям.

Конечно, на 100% политик в итоге не был прав. Боевиков ВСУ сдерживают у госграницы в Курской области. Ни о каком Смоленске и Курске естественно не идёт и речи. Украинцы несут серьёзны потери по людям и технике. На территории России ввязавшиеся в кровавую авантюру войска ждёт верная смерть. В НАТО Незалежную не взяли, хотя до сих пор кормят обещаниями о светлом европейском будущем. А Жириновский фактически увидел, что руками Украины с Россией будет воевать НАТО.

Кстати, хоть пророчество лидера ЛДПР по поводу Курской области звучит пугающе, отчаиваться не стоит. Другие заявления политика намекают на то, что России удастся справиться со всеми трудностями, провокациями, нападками и обрести величие уже совсем скоро.

Например, в 2025 году Жириновский обещал объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040. Вообще о русском мире Владимир Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что уже совсем скоро Россия станет мировым лидером:

— Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски, — говорил он.

Печальную судьбу Вольфович предрекал Украине. Например, полагал, что на её месте появится новое государство.

— Будем договариваться о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция, это будет новое государство. Туда войдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Остальная часть Украины войдёт в состав России как области, — говорил политический провидец.

Вот что ещё заявлял лидер ЛДПР о возвращении земель под флаг России:

— Пришло время возвращения русских земель под наш флаг, но и западных земель Украины, которые в сталинское время были присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкую армию подальше. Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно — польские земли. В закарпатских землях все говорят по-венгерски или по-русски, но не по-украински. Теперь время пришло вернуть трём натовским странам эти области: Румынии, Венгрии и Польше. Тогда исчезнет понятие западноукраинского нацизма и фашизма. Крым уже вернулся. Должны вернуться ещё семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там, где абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело. Это земли, завоёванные нами у скифов, половцев, печенегов, наконец, у турок. Никакого отношения к Украине они не имеют.

По прошествии десяти лет мы видим, что пророчество действительно сбывается. В ходе проведения специальной военной операции российскими регионами стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Теперь в составе РФ 89 субъектов.

«Не принимает тебя чужая земля, русский Цукерберг»

24 августа в Париже около 8 часов вечера задержали предпринимателя, разработчика мессенджера Telegram Павла Дурова. Во Франции инициировано уголовное преследование в отношении бизнесмена. Ему вменяю десятки преступлений, связанных с незаконной деятельностью в мессенджере.

Оказывается, шесть лет назад Владимир Жириновский назвал Дурова «русским Цукербергом» и обратился к нему с такими словами в день его рождения:

— Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля. <…> Не пора ли задуматься? Тебя ждут родные берега, — сказал тогда лидер ЛДПР.

И снова попадание в точку. Мало того, что Европа не приняла, так ещё и стала навязывать свои якобы демократические и свободные принципы ведения бизнеса. Отсюда — все проблемы, которые выпали на долю Павла Дурова.

«Убьют, как Джона Кеннеди»

При жизни «политической Ванге» удалось предсказать покушение на Дональда Трампа, которое в итоге произошлов этом году 13 июля. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в Трампа выстрелили. Стрелок явно целился в голову политика, но произошла осечка. В итоге Дональд Трамп был ранен в ухо, а спасли политика агенты экстренной службы.

Вот что за восемь лет до происшествия сказал Владимир Жириновский:

— Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил, — говорил лидер ЛДПР.

Поражает то, что Жириновский был точен почти во всём. Стрелявшим в Трампа оказался Томас Мэтью Крукс, ненавистник республиканцев. Спецслужбы выяснили, что покушение на кандидата в президенты он готовил заранее. У молодого человека, по всей видимости, были проблемы с психикой. Над ним издевались в школе, а в сети он часто «гуглил» информацию о ментальных расстройствах. Но совершить задуманное стрелку не удалось, и в этом пророчество и реальные события расходятся.

Что ещё предсказывал Жириновский?

Политик в эфире ток-шоу заявлял: Россия даст мощный отпор Молдавии в случае эскалации конфликта конфликта в Приднестровье. Он предупреждает, что маленькое государство может быть уничтожено за несколько часов. В селе Колбасна в Приднестровье находится огромный склад с боеприпасами, сохранившийся с советских времен на случай начала Третьей мировой войны. И если взорвать то, что там есть, «Европа содрогнется».

— Ответ будет жёсткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта, — говорил он.

Ещё Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая объединит мир. По мнению лидера ЛДПР, через 20-30 лет, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.

Ещё одним толчком к объединениях станут войны с использованием ядерного оружия. Политик считает, что его используют во время войны Израиля и Палестины, а также во время конфликта Индии и Пакистана. Погибнет очень много людей, и человечество поймёт, что необходимо договариваться.

Также политик увидел эпохальные последствия выборов в 2024 году. Говоря о выборах в США, Жириновский сделал очень смелое заявление. По его словам, они не состоятся:

— Потому что не будет самой Америки, — заявил политик.

Он был уверен, что в этой стране запущен механизм распада, сродни тому, какой мы наблюдали в 1991 году в США. Причём он утверждал, что приведут к развалу штатов межнациональные противостояния.

Пока же мы наблюдаем за ходом предвыборной гонки в США. Она полна курьёзов, глупостей и стрнных выходок от кандидатов. Поэтому вывод напрашивается сам: будущее у «великих штатов» крайне удручающее.