Жириновский вновь оказался прав… Именно такими словами можно описать трагические события, которые разворачиваются сейчас в Курской области, на границе России и Украины.

Утром 6 августа боевики ВСУ перешли границу России, атаковав Суджанский район Курской области. Нашей армии удалось остановить противника, но военные действия и эвакуация населения продолжаются до сих пор. Больше 120 мирных жителей получили ранения, погибли как минимум 12, числятся пропавшими больше тысячи человек. В канве этих непростых для нашей страны событий вспоминаются слова покойного политика, яркого и харизматичного лидера ЛДПР, которые он произнесён в 1998 году. Их вспоминила «Парламентская газета».

Журналисты напомнили: в тот год Госдума ратифицировала договор, подписанный президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Согласно договору, страны должны строить отношения друг с другом на основе взаимного уважения, суверенного равенства, соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ. В соглашении закрепили принцип неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, право народов свободно распоряжаться своей судьбой. Соглашение заключили на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десять лет при отсутствии возражений сторон. В октябре 2008 года договор продлили. Но в декабре 2018 года Украина отказалась от обязательств по нему. В апреле 2019 года соглашение официально прекратило свое действие. Это разрушило систему договорённостей между государствами.

Важно то, что изначально у договора были как сторонники, так и противники. Против его подписания выступала фракция ЛДПР в Госдуме. С жёсткой критикой документа выступил Владимир Жириновский. Его он назвал «антироссийским и антигосудасртвенным актом». Тогда же прозвучало его пророчество, которое сейчас, в контексте нынешних событий, отдаёт особой болью:

— Сегодня вы совершили четвёртый раздел Российского государства. Украина войдёт в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском, — сказал Владимир Жириновский проголосовавшим за договор парламентариям.

Конечно, на 100% политик в итоге не был прав. Боевиков ВСУ сдерживают у госграницы в Курской области. В НАТО Незалежную не взяли. Но всё же Жириновскому удалось предугадать саму тенденцию, с которой вот уже несколько лет приходится бороться. Увы, руками Украины с Россией воюет НАТО. Доказывает это тот факт, что ВСУ использует западное оружие.

Удивительный пророческий феномен, который связывают с главным наставником всех членов ЛДПР Владимиром Жириновским, комментирует Ярослав Нилов:

— Мне кажется, Владимир Жириновский никогда не считал себя пророком, он просто понимал, что история циклична, и делал выводы из прошлого и текущих событий, давал правильные прогнозы как мудрый политик с большим практическим опытом и багажом знаний.

Вместе с тем количество сбывшихся предсказаний Вольфовича идёт на десятки. Волей-неволей люди начинают задумываться о неком мистическом даре предвидения, которым обладал политик.

Кстати, хоть пророчество лидера ЛДПР по поводу Курской области звучит пугающе, отчаиваться не стоит. Другие заявления политика намекают на то, что России удастся справиться со всеми трудностями, провокациями, нападками и обрести величие уже совсем скоро.

Например, в 2025 году Жириновский обещал объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040. Вообще о русском мире Владимир Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что уже совсем скоро Россия станет мировым лидером:

— Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски, — говорил он.

Печальную судьбу Вольфович предрекал Украине. Например, полагал, что на её месте появится новое государство.

— Будем договариваться о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция, это будет новое государство. Туда войдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Остальная часть Украины войдёт в состав России как области, — говорил политический провидец.

Вот что ещё заявлял лидер ЛДПР о возвращении земель под флаг России:

— Пришло время возвращения русских земель под наш флаг, но и западных земель Украины, которые в сталинское время были присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкую армию подальше. Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно — польские земли. В закарпатских землях все говорят по-венгерски или по-русски, но не по-украински. Теперь время пришло вернуть трём натовским странам эти области: Румынии, Венгрии и Польше. Тогда исчезнет понятие западноукраинского нацизма и фашизма. Крым уже вернулся. Должны вернуться ещё семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там, где абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело. Это земли, завоёванные нами у скифов, половцев, печенегов, наконец, у турок. Никакого отношения к Украине они не имеют.

По прошествии десяти лет мы видим, что пророчество действительно сбывается. В ходе проведения специальной военной операции российскими регионами стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Теперь в составе РФ 89 субъектов.

Громкое предсказание Владимира Жириновского прозвучало в 2019 году, когда Владимир Зеленский неожиданно одержал победу на президентских выборах. Тогда Жириновский предрекал Зеленскому ужасную судьбу:

— Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…

В 2024 году на Украине должны были проходить президентские выборы. Но предвыборную компанию так и не объявили. «Просроченный» президент Зеленский продолжает плясать под дудку Запада и своим кровавым политическим курсом губить людей. И все прекрасно осознают: киевский режим ведёт страну на верную смерть, а одним из триггеров на пути к страшному финалу Украины как раз может стать абсурдная операция ВСУ в Курской области и обстрелы российского приграничья, которые не останутся без ответа.