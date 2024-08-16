Жириновский вновь оказался прав… Именно такими словами можно описать трагические события, которые разворачиваются сейчас в Курской области, на границе России и Украины.
Утром 6 августа боевики ВСУ перешли границу России, атаковав Суджанский район Курской области. Нашей армии удалось остановить противника, но военные действия и эвакуация населения продолжаются до сих пор. Больше 120 мирных жителей получили ранения, погибли как минимум 12, числятся пропавшими больше тысячи человек. В канве этих непростых для нашей страны событий вспоминаются слова покойного политика, яркого и харизматичного лидера ЛДПР, которые он произнесён в 1998 году. Их вспоминила «Парламентская газета».
Журналисты напомнили: в тот год Госдума ратифицировала договор, подписанный президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Согласно договору, страны должны строить отношения друг с другом на основе взаимного уважения, суверенного равенства, соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ. В соглашении закрепили принцип неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, право народов свободно распоряжаться своей судьбой. Соглашение заключили на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десять лет при отсутствии возражений сторон. В октябре 2008 года договор продлили. Но в декабре 2018 года Украина отказалась от обязательств по нему. В апреле 2019 года соглашение официально прекратило свое действие. Это разрушило систему договорённостей между государствами.
Важно то, что изначально у договора были как сторонники, так и противники. Против его подписания выступала фракция ЛДПР в Госдуме. С жёсткой критикой документа выступил Владимир Жириновский. Его он назвал «антироссийским и антигосудасртвенным актом». Тогда же прозвучало его пророчество, которое сейчас, в контексте нынешних событий, отдаёт особой болью:
Конечно, на 100% политик в итоге не был прав. Боевиков ВСУ сдерживают у госграницы в Курской области. В НАТО Незалежную не взяли. Но всё же Жириновскому удалось предугадать саму тенденцию, с которой вот уже несколько лет приходится бороться. Увы, руками Украины с Россией воюет НАТО. Доказывает это тот факт, что ВСУ использует западное оружие.
Удивительный пророческий феномен, который связывают с главным наставником всех членов ЛДПР Владимиром Жириновским, комментирует Ярослав Нилов:
Вместе с тем количество сбывшихся предсказаний Вольфовича идёт на десятки. Волей-неволей люди начинают задумываться о неком мистическом даре предвидения, которым обладал политик.
Кстати, хоть пророчество лидера ЛДПР по поводу Курской области звучит пугающе, отчаиваться не стоит. Другие заявления политика намекают на то, что России удастся справиться со всеми трудностями, провокациями, нападками и обрести величие уже совсем скоро.
Например, в 2025 году Жириновский обещал объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040. Вообще о русском мире Владимир Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что уже совсем скоро Россия станет мировым лидером:
Печальную судьбу Вольфович предрекал Украине. Например, полагал, что на её месте появится новое государство.
Вот что ещё заявлял лидер ЛДПР о возвращении земель под флаг России:
По прошествии десяти лет мы видим, что пророчество действительно сбывается. В ходе проведения специальной военной операции российскими регионами стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Теперь в составе РФ 89 субъектов.
Громкое предсказание Владимира Жириновского прозвучало в 2019 году, когда Владимир Зеленский неожиданно одержал победу на президентских выборах. Тогда Жириновский предрекал Зеленскому ужасную судьбу:
В 2024 году на Украине должны были проходить президентские выборы. Но предвыборную компанию так и не объявили. «Просроченный» президент Зеленский продолжает плясать под дудку Запада и своим кровавым политическим курсом губить людей. И все прекрасно осознают: киевский режим ведёт страну на верную смерть, а одним из триггеров на пути к страшному финалу Украины как раз может стать абсурдная операция ВСУ в Курской области и обстрелы российского приграничья, которые не останутся без ответа.