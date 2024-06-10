«Весь мир заговорит по-русски»: Жириновский оставил мощное пророчество на 2025-й

Больше двух лет прошло со дня смерти Владимира Жириновского, известного российского политика, лидера ЛДПР, яркого геополитика, который много анализировал прошлое и говорил о будущем. Удивительно, что многое из того, что он обещал нашей стране и миру сбылось.

Пророчество Жириновского до сих пор приковывают к себе внимание публики. В них как никогда ярко отражаются актуальные события и предполагается их возможный исход. Одно из таких предсказаний «политической Ванги» Жириновского гласит о событиях 2025 года. И хотя до его наступления остаётся достаточно много времени, люди начинают размышлять, что бы могли значить слова Владимира Вольфовича.

Предсказание Жириновского на 2025 год о «русском мире»

В мае 2023 года года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своём Telegram-канале он написал, что записки с прогнозами Жириновского обнаружил во время работы с архивными документами. В них есть пророчества о том, что впереди ждёт Россию.

— 2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040, — писал Жириновский.



Важно, что это не единственное послание, найденное Чернышовым. Другие интересные мысли политика, записанные на бумагу, он пообещал опубликовать позже.

О «русском мире» Владимир Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что уже совсем скоро Россия станет мировым лидером:

— Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски, — вспоминает слова политика Lenta.ru.

Произойдёт ли эскалация в Приднестровье, по мнению Жириновского?

Политик в эфире ток-шоу заявлял: Россия даст мощный отпор Молдавии в случае эскалации конфликта конфликта в Приднестровье. Он предупреждает, что маленькое государство может быть уничтожено за несколько часов. В селе Колбасна в Приднестровье находится огромный склад с боеприпасами, сохранившийся с советских времен на случай начала Третьей мировой войны. И если взорвать то, что там есть, «Европа содрогнется».

— Ответ будет жёсткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта, — говорил политик.

Жириновский — о возможной ядерной войне

Ранее в Сети обсуждали, что Владимир Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая объединит мир. По мнению лидера ЛДПР, через 20-30 лет, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.

Ещё одним толчком к объединениях станут войны с использованием ядерного оружия. Политик считает, что его используют во время войны Израиля и Палестины, а также во время конфликта Индии и Пакистана. Погибнет очень много людей, и человечество поймёт, что необходимо договариваться.