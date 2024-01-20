Торговый комплекс в Скопине продают за 169 999 999 рублей

На Авито появилось объявление о продаже действующего торгового комплекса в городе Скопине Рязанской области. Заявленная цена объекта — 169 999 999 рублей.

— Продается действующий торговый комплекc «Новый рынок» площадью 7842,4 кв. м., размерами 156×48 кв. м. co своей котельной и трансформаторной подстанцией, расположенный в городе Скопин Рязанской области. Полезная площадь аренды 6205 кв. м. B торговом комплексе арендованы все 100% торговой площади, — говорится в объявлении.

Заключены договоры с крупными арендаторами. Среди них: гипермаркет «Магнит», «Элекс», «Детский мир», обувной магазин «Кари» и другие.

По словам автора объявления, торговый комплекс ориентирован на население близлежащих районов Рязанской области — Скопинского, Пронского, Кораблинского, Ряжского, Милославского и Михайловского с общей численностью населения более 130 000 человек.