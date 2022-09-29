SuperJob: В каждой пятой компании Рязани работают удалённые сотрудники

Число компаний, практикующих удаленку, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом. Сегодня дистанционные сотрудники есть в 2 из 10 организаций. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Рязани.

В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос. Увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой рязанской компании (19%). Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%).

По сравнению с августом в Рязани вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от ½ до ¾ штатной численности).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в т. ч. дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и проч.

Опрос проведён с 16 по 28 сентября 2022 года.