SuperJob: каждый пятый рязанец планирует воспользоваться программой туристического кешбэка

Сервис SuperJob выяснил, знают ли рязанцы о программе туристического кешбэка и готовы ли ей воспользоваться.

По программе граждане России, оплачивающие картой «МИР» отдых в пределах страны в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тысяч рублей.

72% сообщили, что знают о программе кешбэка: 32% — подробно, 40% — что-то слышали. 28% признались, что впервые слышат о ней.

Каждый пятый — 20% – уже воспользовался или планирует воспользоваться программой до 10 сентября. 44% отметили, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по стране, а 36% однозначно отказались от подобной идеи.

Лучше других осведомлены о программе кешбэка рязанцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Среди них больше всего тех, кто однозначно готов воспользоваться предложением от государства или уже купил тур с кешбэком.

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, осведомлённых о программе россиян стало больше, а желающих ей воспользоваться — чуть меньше.

Исследование проводилось с 29 по 31 августа среди экономически активных жителей Рязани.