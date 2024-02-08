Четверг, 8 февраля, 2024

Студенты РГУ в Рязани посетили пункт отбора на военную службу по контракту

О преимуществах службы по контракту студентам рассказал начальник пункта Дмитрий Зайцев.

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По предварительным данным, в момент происшествия в квартире находилась мать. Девочка самостоятельно открыла окно, когда женщина отвлеклась.

Студенты РГУ в Рязани посетили пункт отбора на военную службу по контракту

Новости Рязани
Автор: 7info

Опубликовано

В среду, 7 февраля, студенты выпускного курса и руководитель института истории, философии и политических наук РГУ имени С. А. Есенина посетили региональный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщил ВКонтакте руководитель вуза Игорь Мурог.

О преимуществах службы по контракту студентам рассказал начальник пункта Дмитрий Зайцев. Также для студентов организовали экскурсию, во время которой они познакомились с работой специалистов организации.

Мурог напомнил, что пункт отбора на службу по контракту находится на улице Каширина, 1 в здании бывшего военного училища связи. Информацию можно получить по телефону: 117.

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