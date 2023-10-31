И.о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова заявила в беседе с изданием 74.RU, что законные основания для отстранения учительницы, подозреваемой в совращении школьника, отсутствуют.

По ее словам, по этой причине педагог продолжает работать с детьми.

«С человеческой точки зрения я вас понимаю, если это действительно факт. Но ведь этот факт никем, по сути, не подтвержден», — пояснила Коузова.

Министр добавила, что сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что 26-летнюю учительницу из Октябрьского района заподозрили в интимной близости с 15-летним учеником у нее дома. Заявление в полицию написал на жену оскорбленный муж.