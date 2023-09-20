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Стало известно, какие дороги собираются ремонтировать в Касимове в 2024 году

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Фото: kasimovduma.ru

19 сентября состоялось заседание постоянной комиссии Касимовской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии. На заседании подняли тему ремонта дорог, сообщает сайт Думы.

Первый заместитель главы администрации Борис Ясинский доложил о работах, проведенных в 2023 году и планах на следующий.

Ремонт участка улицы Советской планируют завершить до 30 сентября.

В 2024 году планируется отремонтировать участок дороги по ул. Советская от пересечения ул. Стадионная до границы муниципального образования — городской округ Касимов (ул. Восточная).

В следующем году администрация запланировала произвести ремонт участков дорог по улицам Набережная, поселок Фабрика, Академика В. Ф. Уткина, Карла Маркса, Либкнехта (от улицы Советская до улицы Дзержинского), отремонтировать дороги по ул. Широкая и на мкр. Сиверка.

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