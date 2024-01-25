Стали известны имена погибших под Белгородом членов экипажа Ил-76

Членами экипажа военного самолета Ил-76, разбившего накануне в Корочанском районе Белгородской области, оказались служившие в Оренбурге летчики, пишет «Бел.Ру».
Командиром воздушного судна был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.
Кроме того, на борту самолета находились Вадим Чмирев, Алексей Высокин, Андрей Пилуев, Сергей Житенев и Игорь Саблинский.
Белгородцы назвали летчиков героями, поскольку им удалось увести борт от населенного пункта. В результате мирные жители не пострадали.
В результате вчерашнего крушения Ил-76 погибли 65 пленных бойцов ВСУ.