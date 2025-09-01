Понедельник, 1 сентября, 2025
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

Алексей Самохин
Фото: 7info

Многолетний спор среди любителей тихой охоты наконец-то завершен. Карельский миколог Ольга Предтеченская, старший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН, рассказала РИА Новости, что способ сбора грибов не имеет никакого значения.

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве. Она привела простой, но убедительный довод: грибы существуют на нашей планете миллионы лет и прекрасно обходятся без помощи человека. Например, животные, такие как лоси, тоже едят грибы, но не используют для этого ножи или другие инструменты, а грибы все равно растут и размножаются.

Ольга Предтеченская упомянула, что ученые постоянно находят новые виды грибов, однако это, как правило, мелкие поганки, не представляющие никакого интереса для грибников из-за отсутствия пищевой ценности.

